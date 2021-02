‘Offerte martelcontainers’ duikt op in zaak liquidatiepoging Amstelveen

Beeld van de martelcontainer. Beeld Reuters

Halverwege de eerste zittingsdag leest de oudste rechter een lijstje voor dat is gevonden in een laptop die wordt toegeschreven aan een van de twee mannen in de beklaagdenbank. Het wordbestand is onder de naam ‘P.I.’ opgeslagen. “Ik: 109.000 euro, auto, ontvoeren schieten,” zo citeert de oudste rechter. “13.200 euro jaar loods via Bolle.”

“Zwijgrecht," zegt verdachte Patrick van M. resoluut wanneer hem gevraagd wordt naar een reactie. Zijn hoofd is zojuist vuurrood aangelopen.

Rechtbanktekening van Rosello van T. (46, l) en Patrick van M. J. (35). Beeld ANP

Het lijstje heeft op het eerste oog weinig te maken met de zaak van vandaag. Patrick en zijn medeverdachte Rosello ‘Tiello’ van T. worden verdacht van het voorbereiden van de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Ahmet G. Die overleefde de aanslag met geluk. Hij en zijn dochter raakten wel gewond op 16 maart 2019 bij hun toenmalige woning in Amstelveen-Westwijk. Patrick van M. en Rosello van T. worden er overigens niet van verdacht de uitvoerders van de liquidatiepoging te zijn.

Offerte martelcontainers

Het voorgehouden lijstje lijkt een soort offerte voor de martelcontainers die in juni vorig jaar werden aangetroffen in het Brabantse Wouwse Plantage. In informatie van het Team Criminele Inlichtingen is gesteld dat Ahmet G. is een van de mannen zou zijn die in het complex zou moeten worden opgesloten.

“Kent u Robin van O?,” wil de oudste rechter weten van Patrick M. Die geeft hetzelfde antwoord als op alle vragen die hem vandaag gesteld worden: “zwijgrecht.”

Robin van O. zou volgens justitie een spilfunctie hebben gehad bij de bouw van het martelcomplex. Hoewel hij aanvankelijk als verdachte is aangemerkt in de zaak van de plannen van de moordaanslag op Ahmet G. speelt hij hierin een bijrol. Het Openbaar Ministerie ziet hem als de man die in berichtenverkeer wordt aangeduid als ‘broer’. Wanneer naar de identiteit van broer wordt gevraagd, beroepen beide verdachten zich nog maar eens op hun verschoningsrecht.

Cocaïnemaffia

Alles wijst erop dat hun zaak er een is in een aanzienlijke reeks van zaken die allemaal verband lijken te houden met conflicten binnen de Nederlandse cocaïnemaffia.

Zo kent het onderzoek naar de martelcontainers in Wouwse Plantage op zijn beurt ook de nodige dwarsverbanden met andere zaken. Een daarvan is het onderzoek Sartell naar grootschalige cocaïne-import door de Rotterdamse crimineel Roger P., ook wel bekend als ‘Piet Costa’. En dan is er nog de connectie naar de zaak 26Lemont, die draait om de berichten die criminelen elkaar verstuurden met berichtenservice EncroChat.

Voor zover ze er al van weten, willen de verdachten niks vertellen over vermeende connecties met wie of wat dan ook. Wanneer de officier van justitie aan Patrick M. vraagt wat diens toekomstplannen zijn als de hele zaak achter de rug is, dan zegt hij: “Dat zien we dan wel weer.”