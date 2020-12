Offensief tegen woonfraude moet criminelen weghouden uit Holland Park

Gemeente en politie zijn druk doende Diemen van de relatief vele criminele bewoners te ontdoen, en richten zich nu ook op nieuwbouwwijk Holland Park in Zuid, om te voorkomen dat het juist daar misgaat.

Een crimineel had achter zijn huurwoning in Diemen-Noord een zwembad aangelegd. Zonder toestemming. De verhuurder eiste dat het werd verwijderd, waarna de planten door zijn kantoor vlogen. Het zwembad is er nog, vele jaren later.

Relatief veel criminelen

Een recente controle in opslagboxen leverde een automatisch wapen op en talloze benodigdheden om hennepplantages aan te leggen. Wiethokken zoals die in huizen vaak worden aangetroffen.

Vooral in de huurwoningen van Diemen-Noord wonen van oudsher relatief veel criminelen. Die beslechten onderlinge conflicten nu eenmaal niet via de wet, maar met handgranaten, beschietingen of (pogingen tot) liquidaties.

De onderwereldmoord op Vincent Jalink in 2016 op de Klipperweg was de druppel voor de recherche en voor burgemeester Erik Boog, die van de strijd tegen criminele ‘ondermijning’ van zijn gemeente een speerpunt heeft gemaakt.

Jagen op woonfraude

Met de actie ‘Scheerlicht’ jagen gemeente, politie en een trits andere partijen op woonfraude en crimineel gebruik van woningen, waarvoor extra handhavers zijn aangenomen.

Die actie wordt als succes beschouwd, maar ondertussen rezen nieuwe zorgen.

In de prestigieuze nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen-Zuid, het IJburg van Diemen, doken al snel criminelen op.

Geen nieuw Amsterdam-Zuidoost

Gemeente en politie willen niet laten gebeuren wat ooit gebeurde met het vlakbij het Holland Park gelegen Amsterdam-Zuidoost: dat verloederde voordat de fraaie nieuwbouw tot wasdom was gekomen.

De wijkagent en de gemeente troffen in een pas opgeleverd complex op Holland Park wietplantages in drie naast elkaar gelegen woningen op de dertiende etage. Burgemeester Boog sloot ze.

Via allerlei convenanten wisselen verschillende partijen inmiddels informatie uit. Via het Doorzon-convenant delen nutsbedrijven, woningcorporaties én particuliere huurders gegevens. Meer dan twintig partijen werken samen.

“Dat is echt vernieuwend. Diemen gaat best ver om via kritische vragen te achterhalen wat met een opvallende woning aan de hand is,” zegt een in malafide bewoning gespecialiseerde rechercheur. “Zegt iemand bij bedrijf X te werken, dan bellen ze bedrijf X. Soms heeft men daar nooit gehoord van diegene met die mooie werkgeversverklaring, of klopt niets van het opgegeven salaris.”

Gemeentereiniger

Het komt voor dat een gemeentereiniger bij een woningverhuurder papieren overlegt waarin staat dat hij als manager 5000, 6000 euro netto verdient per maand. Zo komt hij aan een woning die aantrekkelijk is voor criminelen.

“Nette mensen gaan de stad uit omdat ze geen huis vinden, maar voor deze lieden is het door fraude geen probleem anoniem te wonen,” zegt Arno van Leeuwen van het team dat binnen de Amsterdamse recherche strijdt tegen ‘ondermijning’. “De boef is op zoek naar een woning met een inpandige parkeergarage. Die worden nu overal neergezet, want Amsterdam en de randgemeenten bouwen de lucht in.”

Valse papieren

Het gebruik van valse werkgeversverklaringen en loonstroken, ook voor woningen in Holland Park, was in september aanleiding voor de arrestatie van woningbemiddelaar Ophilia R. (27) uit Amsterdam-Zuidoost.

Dinsdag gingen politie, gemeente en andere partners voor een nieuwe actie langs bij 15 woningen in Holland Park waar wat mis leek. De huren bedragen er 1300 tot 1500 euro per maand – exclusief parkeerplaats.

Van de 9 woningen waar de controleurs binnen kwamen, waren er 5 gehuurd via valse werkgeversverklaringen. De gemeente heeft aangifte gedaan en de huurders worden vervolgd – zoals iedereen kan worden vervolgd die probeert een woning te huren met valse papieren.

Overvaller met prostituee

In 4 gevallen stonden de bewoners niet ingeschreven, 2 keer troffen de controleurs onderhuurders.

Een veroordeelde overvaller werd met een Zuid-Amerikaanse prostituee aangetroffen in een huis waar hij formeel niet woonde. Een ander was al eens aangehouden voor het beschieten van een coffeeshop.

Dit type controles blijven speldenprikjes als de overheid niet alert blijft. Rechercheur Van Leeuwen: “Wij moeten barrières opwerpen voor fraudeurs, om het zuiver te kunnen houden. Als je een wijk als Holland Park laat afglijden, trekt een verkeerd imago weer de verkeerde mensen.”

Door de mand

Tot ergernis van de rechercheurs is het ‘stoplichtconvenant’ op last van de Autoriteit Persoonsgegevens verboden. Volgens die regeling mocht de politie, zonder details te geven, verhuurders positief of negatief adviseren over een kandidaat huurder.

Misschien zou het helpen als de belastingdienst in elk geval mocht controleren of een opgegeven inkomen klopt. Van Leeuwen: “Dan vallen criminelen door de mand. De infrastructuur is er al, het zou ons goed uitkomen als we die zouden kunnen gebruiken.”

Yvonne van Duijnhoven (GGD), burgemeester Erik Boog (Diemen) en burgemeester Femke Halsema Beeld ANP