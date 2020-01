OFC zal desnoods bij rechter sluiting complex aanvechten

Beeld ELMER VAN DER MAREL

Dat meldt het bestuur van OFC donderdagavond aan de leden.

Het bestuur toont zich verbolgen omdat de gemeente in een woensdag verstuurde brief ‘aanvullende verzoeken’ deed en de deadline voor het geven van complete openheid over de financiering van de club en de Stichting Topvoetbal Oostzaan (STO) ‘zelfs heeft vervroegd’.

Maandag had het bestuur het gemeentebestuur juist om een nieuw gesprek gevraagd. ‘In opvolging van ons verzoek is door ons deze week diverse keren getracht een afspraak te maken met de gemeente om invulling te geven aan het verzoek om transparantie,’ schrijft het bestuur de leden nu. ‘De gemeente is hier helaas niet op ingegaan’. ‘Ook vandaag hebben diverse verzoeken tot de-escalatie richting de gemeente niets opgeleverd.’

‘Goede wil getoond’

‘Ondanks het uitblijven van dit gesprek’ heeft het bestuur ‘reeds enkele delen van de gevraagde informatie opgeleverd om de goede wil te tonen’.

Voorzitter Marwan K. van STO, met wie het gemeentebestuur geen enkele band wil en die daarom per se weg moet is ‘eerder deze week vrijwillig teruggetreden’ – hoewel het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan donderdag meldde daarvoor nog geen bewijs te zien.

Het bericht aan de OFC-leden besluit: ‘Wij herhalen onze oproep tot kalmte en de gang van zaken af te wachten’.

OFC telt ongeveer 700 leden, op nog geen 10.000 inwoners van Oostzaan.