OFC moet openheid geven, anders volgt sluiting sportcomplex

De gemeenteraad van Oostzaan roept het bestuur van amateurvoetbalclub OFC met klem op uiterlijk vrijdag alsnog openheid te geven over de financiering van met name het eerste elftal. Anders schaart de raad zich unaniem achter de sluiting van het sportcomplex vanaf zaterdag en bevriezing van de subsidie.

Alle partijen in de raad benadrukten het belang van de club voor Oostzaan en riepen de op de tribune aanwezige OFC’ers op snel alsnog duidelijkheid te geven. Het CDA ‘smeekte’ het clubbestuur zelfs dat te doen.

Aandringen

De woordvoerders van alle partijen benadrukten ook dat het gemeentebestuur nog steeds niet de al zo lang beloofde duidelijkheid heeft gekregen, ondanks het vaak aandringen in gesprekken en brieven.

In een brief aan burgemeester Rob Meerhof schreef het bestuur van OFC vandaag dat geldschieter Marwan K. al zal terugtreden, hoewel het hoger beroep nog loopt tegen zijn veroordeling tot een jaar celstraf voor witwassen. Dat hoger beroep ging vorige week niet door vanwege het onverwacht overlijden van een raadsheer van het gerechtshof.

De zelf ook aanwezige Marwan K. is voorzitter van de Stichting Topvoetbal Oostzaan (STO), die de sponsors werft voor met name het eerste zondagelftal van OFC, dat uitkomt in de derde divisie.

Voorbeeldfunctie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben eerder met klem gesteld dat ‘een voor witwassen veroordeeld persoon’ geen enkele rol kan hebben bij een club die juist een voorbeeldfunctie moet hebben voor de Oostzaanse jeugd.

Vlak voor aanvang van de extra ingelaste raadsvergadering over OFC, besprak de gemeenteraad de brief die OFC op het laatste moment aan de burgemeester had geschreven – waardoor de vergadering te laat begon.

In die brief doet het bestuur behalve over het terugtreden van K. alsnog ook andere toezeggingen waarom al lang is gevraagd.

Afspraken

Een accountant zal zo snel mogelijk de cijfers over dit jaar aanleveren en de cijfers over vorig seizoen nader onderbouwen, belooft het bestuur. Daarnaast zal het bestuur de gemeente ‘inlichten’ over ‘de bindende afspraken’ die de STO stelt te hebben gemaakt met de Belastingdienst.

Bovenal vraagt de club ‘op korte termijn’ een nieuw gesprek met de burgemeester waarbij behalve OFC-bestuurders ook Marwan K. en de gezamenlijke advocaat van K., OFC en STO plus een fiscalist zullen aanschuiven.

In de raadsvergadering werd overigens door niemand gesproken over de verbanden die de politie al maanden onderzoekt tussen conflicten binnen de club en de bij vijf bedrijven achtergelaten granaten, een brandstichting waardoor twee auto’s verloren gingen en de beschieting van een auto.