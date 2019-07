Oetewalerbrug eind juli weer geheel toegankelijk

De Oetewalerbrug over de Ringvaart, hier richting de Middenweg, werd eerder al afgesloten voor vrachtverkeer in verband met de slechte staat van de brug. Beeld Dingena Mol

De afsluiting heeft stevige gevolgen voor tramreizigers van en naar Diemen en ook voor het vervoerbedrijf zelf: als de Oetewalerbrug is afgesloten kunnen defecte trams met geen mogelijkheid meer de werkplaats in Diemen bereiken, aldus een woordvoerder. “Die brug is essentieel. We zijn blij dat ie bijna wordt gerepareerd, maar dat weekend wordt lastig voor ons.” Wie dat weekend reist met tram 19 kunnen gebruik maken van pendelbussen.

De problemen bij de brug, die de Middenweg met de Linnaeusstraat verbindt, zijn al langer bekend, maar sinds begin december wordt zwaar verkeer geweerd. Bussen rijden een andere route en vrachtwagens ook. Als vrachtverkeer toch de brug nadert, worden zij door verkeersregelaars naar de oostelijke zijde gemanoeuvreerd.

Alleen stapvoets

Trams konden wel van de brug gebruik maken, maar mogen alleen stapvoets rijden. Ter plekke blijkt dat vrijwel alle trams veel harder rijden. Volgens de gemeente was er geen accuut instortingsgevaar, maar er moesten dus wel maatregelen worden getroffen.

De brug moet uiteindelijk volledig worden vernieuwd, het is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren. Tot het zover is, wordt er binnenkort dus een steunconstructie geplaatst. Hierdoor is de brug vanaf maandag 29 juli weer toegankelijk voor al het verkeer en is de levensduur ‘aanmerkelijk verlengd’.

Ook de verkeersregelaars zullen daarna weer verdwijnen. Zij zullen straks acht maanden actief zijn geweest. De eerste vijf maanden alleen al leverde dat de gemeente een rekening op van 325.000 euro. Inmiddels zal de teller waarschijnlijk over het half miljoen euro zijn gegaan.

De inzet van drie en soms zelfs vier regelaars geeft een aardig beeld van de gigantische kosten die gemoeid zijn bij het openhouden van een brug die in slechte staat verkeerd: Amsterdam kampt met tientallen bruggen en vele kilometers kade in de stad die in bijna zo slechte staat zijn als de Oetewalerbrug.