‘Oersaai’ Zeeburgereiland krijgt stadsstrand

Zo moet het stadsstrand eruit komen te zien. Beeld Apto Architects

De locatie, gelegen in het zuiden van het eiland, wordt een soort stadsstrand met drie paviljoens. Op het eerste paviljoen moet een restaurant komen te staan met lokale, seizoensgebonden gerechten. Op het tweede paviljoen komt een buitenbar te staan.

Het derde paviljoen wordt een sociaal centrum waar straks het hele jaar door van alles kan worden georganiseerd door verschillende organisaties. Zo moet er taalles worden gegeven aan statushouders, dj-les aan jongeren en keramiekles aan kinderen. Ook kickboksles staat op het programma.

“Op Zeeburgereiland wonen allerlei soorten mensen,” vertelt Mark Halbmeijer van architectenbureau Apto Architects. “Studenten, statushouders, expats, jonge gezinnen. De bedoeling is dat al deze groepen elkaar hier straks kunnen leren kennen.”

Apto Architects gaat de paviljoenen realiseren. Het bureau won een door de gemeente geïnitieerde prijsvraag met het ontwerp. Architecten mochten ideeën indienen om een vrijgemaakte kavel naar eigen inzicht in te vullen, voor een periode van tien jaar.

De locatie krijgt dus ook een klein strandje aan het water. Het is nog onduidelijk of daar ook gezwommen kan worden. De naam van de locatie is nog geheim en wordt deze zomer op een ‘ludieke manier’ bekendgemaakt. Naar verwachting gaat het medio 2022 open.

Geen gezellige wijk

Buurtbewoner Suzanne Homminga (75) reageert verheugd op het nieuws. Toen zij drie jaar geleden op Zeeburgereiland kwam wonen, viel er niets te beleven. Hoewel daar nu langzaam verandering in begint te komen, valt er volgens haar nog een hoop te verbeteren: “Het is geen gezellige wijk waar je lekker doorheen sjouwt.”

Dat komt deels door de harde wind op het eiland (‘sommige leeftijdsgenoten blijven binnen omdat ze anders wegwaaien’) maar ook omdat het de buurt gezellige winkels, een leuk buurtcafé of een knus bioscoopje ontbeert.

Ook andere buurtbewoners smachten naar meer reuring, bleek eerder uit een reportage van Het Parool. De buurt is nog volop in ontwikkeling en dat vergt geduld. Sommigen kunnen dat moeilijk opbrengen: “Het is zó saai, ik sterf hier langzaam van verveling,” zei een buurtbewoner destijds.

Zaadjes uitwisselen

Toch gaat het de goede kant op, aldus Homminga. Het vorig jaar geopende skatepark zorgt voor ‘ontzettend veel drukte en gezellig lawaai’, al is dat ‘toch meer voor de jongeren’. Maar ook andere initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. “Er komt een buurtcafé aan, en er is sinds kort een plek waar je wekelijks zaadjes kunt uitwisselen voor je moestuin.”

Het zijn vaak kleine initiatieven die je vaak over het hoofd ziet als je het wekelijkse buurtkrantje niet leest, zegt Homminga. “Maar ze zorgen wel voor meer verbinding.” Ze hoopt dat het standsstrand hetzelfde teweeg brengt. “Ik verheug me erop om daar gezellig een hapje te gaan eten.”