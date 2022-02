Oekraïners protesteren op de Dam: ‘Wat moet een oude vrouw tegen het leger van Poetin?’

Ruslan Olinek. Beeld Het Parool

“Kijk hier,” zegt Ruslan Olinek (41), terwijl hij zijn telefoon pakt. Hij toont een foto met rookpluimen boven Ivano-Frankivsk, een stad van ruim tweehonderdduizend inwoners in het westen van Oekraïne. “Het is vermoedelijk een raketaanslag op een vliegveld. Het leger van Vladimir Poetin wil het hele land innemen, niet alleen de Donbasregio in het oosten van Oekraïne. Ik ben verbijsterd. Ongelofelijk.”

De in Amsterdam woonachtige Olinek heeft zich opgeworpen als voorganger van de leuzen die de demonstranten in de stromende regen roepen. De duidelijkste leus is niet zo netjes, zegt hij: ‘Poetin is een lul’.

Volkslied

De voertaal bij de spontane demonstratie op de Dam is Oekraïens, al zijn er ook enkele mensen zonder directe link met het Oost-Europese land. Tussen de anti-Russische spreekkoren door wordt het Oekraïense volkslied aangeheven.

Op affiches wordt Poetin vergeleken met Hitler (‘Putler’). De Europese Unie en de Verenigde Staten worden gemaand tot zware politieke of militaire steun aan Oekraïne: ‘Diep verontrust zijn is niet genoeg,’ staat er in het Engels op een groot wit papier.

Olinek – sinds 1999 in Nederland en werkzaam in de bouw – zag de aankondiging van de demonstratie op Facebook voorbij komen. Hij legde het werk stil en nam collega’s uit Polen mee naar de Dam. “Want dit gaat niet alleen om Oekraïne: ook andere landen in de regio lopen gevaar voor de agressie van Poetin. Daarom moeten andere landen ingrijpen.”

Demonstranten protesteren op de Dam om te laten zien dat ze achter Oekraïne staan na de Russische invasie. Beeld Sem van der Wal/ANP

Roerig verleden

De foto met de rookpluimen kreeg Olinek doorgestuurd van zijn moeder, die in Ivano-Frankivsk woont. De stad, die is vernoemd naar de Oekraïense schrijver en dichter Ivan Franko, weerspiegelt het roerige verleden van de regio. Stanislau, zoals de plaats voor 1962 heette, maakte tussen 1918 en 1939 deel uit van Polen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Stanislau ingenomen door de nazi’s , die er zo’n tienduizend Joden vermoordden. In 1944 werd de stad bij Oekraïne gevoegd, dat voor de onafhankelijkheid in 1991 onderdeel was van de Sovjet-Unie.

Olinek is bezorgd om zijn moeder. Afgelopen zomer zag hij haar voor het laatst, tijdens een vakantie in Oekraïne. Of en wanneer hij haar opnieuw kan ontmoeten, dat weet hij niet. Wel zegt hij dat zijn moeder strijdvaardig is. “Ze zei dat ze een mes had klaarliggen voor Poetin. Maar wat moet een oude vrouw tegen een Russisch leger?”