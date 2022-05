Oekraïners juichen in Café De Jonge Admiraal voor hun Songfestivalact

Café De Jonge Admiraal zit zaterdagavond stampvol met Oekraïners die hun thuisland toejuichen. Beeld ANP

Tijdens de vlaggenparade applaudisseerden tientallen Oekraïense en enkele Nederlandse cafégangers toen de Oekraïense act Kalush Orchestra het podium opkwam. Bookmakers voorspellen dat de Oekraïners de zangwedstrijd zullen winnen, met een historisch hoge winkans van 59 procent.

Het nummer Stefania is door de oorlog uitgegroeid tot een soort strijdlied en mateloos populair in Oekraïne. “Als Oekraïne wint, dan betekent dat voor ons dat we cultureel echt iets betekenen voor Europa. Dat we iets nieuws en progressief kunnen toevoegen aan de muziek,” aldus Tomasjtsjoek.

Stemmen

Het is niet toegestaan om op je eigen land te stemmen, dus Tomasjtsjoek moet nog wel even kijken op wie hij zelf gaat stemmen. “Maar ik heb twintig stemmen te verdelen, ik denk dat daarvan ook wel eentje naar de Nederlandse act gaat.”

Zangeres S10 staat met De Diepte namens Nederland in de finale. Ze hoopt op een plek in de top 5.