Oekraïense school Amstelveen barst uit z’n voegen: ‘We willen leren over de mooie dingen van ons land’

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne heeft de Oekraïense school in Amstelveen veel nieuwe aanmeldingen én een extra functie: het ondersteunen van gevluchte kinderen en hun ouders.

Een jongetje in groep 6/7 leest hardop voor uit een Oekraïens boekje. Zijn negenjarige klasgenootje Margaryta zit intussen voorovergebogen over haar tekening, met daarop een Oekraïense vlag en ‘Save Ukraine’, eronder in cyrillische letters: ‘Rusland, ga weg.’

In de Oekraïense school Dzherelo (‘Bron’) leren kinderen van drie tot dertien jaar elke zondag over de Oekraïense taal, cultuur en geschiedenis. Ze krijgen er spellinglessen en kunnen knutselen en tekenen. De school, zeven jaar geleden opgericht door de Stichting Oekraïners in Nederland en gehuisvest in wijkcentrum Westend in Amstelveen, telt zestig leerlingen. Nog eens dertig staan op de wachtlijst. “Ze moeten toch met hun opa en oma, neefjes en nichtjes in Oekraïne kunnen praten en iets weten van onze cultuur,” zegt directeur Vitaliy Tonenchuk.

Van deze lessen, gegeven door vrijwilligers, wordt ook tijdens de oorlog in hun land niet afgeweken. Juf Iryna praat in de klas niet over de oorlog. Dat doet ze bewust. “Als mijn leerlingen met vragen komen, beantwoord ik die wel. Maar in de klas besteed ik liever aandacht aan onze mooie cultuur. Ik vertel over de steppes, het Karpatenhooggebergte en de Zwarte Zee. Ik vertel over Oekraïense kunstenaars als Olena Kulczycka, gestorven in 1967 in Lviv, en het prachtige kunstmuseum Poltava. De kinderen praten al zo vaak over de oorlog; wij willen het hebben over de móóie dingen uit ons land.”

Ze merkt dat de leerlingen sinds de inval van Rusland drukker zijn geworden. Sommige zijn gespannen en bezorgder. “Ze tekenen vaker in de klas of maken mooie papieren collages van vlaggen en hartjes. Het blauwe en het gele karton zijn het snelst op.”

Gezellig houden

De zevenjarige leerling Anna weet wat er in Oekraïne gaande is. “Er komen veel kanonnen van Rusland. Veel dingen gaan kapot: scholen, flats en standbeelden. We spreken er niet echt over in de klas. Want als er een bom is gevallen, gaat iedereen erover praten en dan is het niet meer rustig. De juf wil het gezellig houden.”

Vanmiddag komen er voor de eerste keer zestig kinderen naar school die onlangs uit Oekraïne zijn gevlucht. “We willen ze verwelkomen en het gevoel geven dat ze hier niet alleen zijn,” zegt directeur Tonenchuk. “We hebben er eigenlijk geen ruimte voor. Daarom gaan we vanaf vandaag ook ’s middags lesgeven in dit wijkcentrum. We vragen al weken aan de burgemeesters van Amsterdam en Amstelveen om een grotere plek, maar die is er vooralsnog niet.”

Wel heeft hij vanmiddag burgemeester Tjapko Poppens van Amstelveen en drie wethouders (Bouwen, Ruimtelijke Ordening en Onderwijs) rondgeleid. “Ze moeten snel iets regelen. De ouders hebben zondag ook even een paar uurtjes voor zichzelf nodig.”

Inzamelingsacties

De school heeft de ouders van de leerlingen gemobiliseerd om inzamelingsacties voor kleding, schoenen en andere spullen te houden. Olena Gyrenko, moeder van twee kinderen van één en drie jaar, praat in het wijkcentrum met een vrouw uit Dnipro die na een tocht van drie dagen in Nederland is aangekomen en graag haar kinderen op deze school wil hebben.

“Wij vangen ze hier op en ondersteunen ze. Iedereen heeft een verhaal. De families hebben vaak niets meer. De ouders willen werken en een huis huren. Ze denken dat de kinderen hier snel naar school kunnen. Ze zijn verrast als dat allemaal niet meteen gaat.”

Hoe de lessen met de nieuwe kinderen zullen verlopen, is nog afwachten. “Ze hebben natuurlijk trauma’s van de oorlog. Er zijn gelukkig een paar ouders die psycholoog zijn. Die zullen ondersteuning bieden, al is niemand specifiek hierin gespecialiseerd,” zegt Tonenchuk.

Praten over de oorlog blijft moeilijk. Waar moeder Olena tegen haar kinderen spreekt over een draak die Rusland verzwelgt en verjaagd zal worden door goede feeën, legt Iryna Balogh haar dochter van vier uit dat slechte mensen de vrijheid van Oekraïners wil afnemen. “Maar ik probeer haar ook wel af te leiden met een boekje,” zegt ze.