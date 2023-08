Oekraïense kinderen laten in de Stopera zien hoe ze de oorlog beleven: ‘Onze kinderen sterven elke dag’

De tentoonstelling in de Stopera van de kinderen uit Oekraïne. Beeld Koosje Koolbergen

Amsterdammers die rond het middaguur de Stopera binnenlopen om hun paspoort op te halen of verhuizing door te geven, kijken verbaasd om zich heen: bij de entree van het stadsloket is het een drukte van belang.

Tientallen mensen in pakken en jurken staan verzameld rond een collectie tekeningen en tekstfragmenten aan de muur. Het is de opening van de tentoonstelling War Diaries: Unheard voices of Ukrainian children. Veertien Oekraïense kinderen delen hun oorlogservaringen met dagboekfragmenten, teksten en tekeningen.

Mykola Kostenko (15) is een van hen. Zijn zwart-wittekeningen van apocalyptische oorlogstaferelen hangen aan de muur. Momenteel verblijft ‘Kolya’ in Nederland, maar hij komt uit het grotendeels verwoestte Marioepol. “Alles wat daar is gebeurd, heeft mij voor altijd veranderd,” zegt hij.

“Ik zou willen dat ik kon vertellen hoe goed ik het doe op school. Maar de realiteit is anders. Het land dat Oekraïne bezet, heeft mijn jeugd gestolen.”

In zijn speech benadrukt loco-burgemeester Rutger Groot Wassink dat verhalen zoals die van Kolya belangrijk zijn: “Het is cruciaal dat er aandacht blijft bestaan voor de oorlog in Oekraïne. Amsterdam wil een gastvrije stad zijn en zal haar steun aan het Oekraïense volk doorzetten zolang als dat nodig is.”

Elke dag sterven

Volgens Khrystyna Khranovska (44), bedenker en samensteller van de tentoonstelling, mag de westerse aandacht voor Oekraïne niet verslappen: “Hier in Europa voel je niet dat onze kinderen nog steeds elke dag in schuilplaatsen zitten. Het normale leven gaat door. Mensen hier horen geen sirenes. Daarom willen wij ze eraan herinneren dat onze kinderen elke dag sterven.”

Khranovska is moeder van vier kinderen. Ze kwam op het idee voor de tentoonstelling toen ze na de Russische invasie met haar huilende kinderen Kiev ontvluchtte. Ze haalde haar inspiratie mede uit Amsterdam.

“Ik keek in die stressvolle tijd veel oorlogsfilms. Daarin kwam het verhaal van Anne Frank langs.” Het was voor Khranovska een zingevend moment: “Boem! Het werd me duidelijk: dit verhaal is nog steeds relevant na zeventig jaar.”

De vergelijking tussen Anne Franks oorlogsdagboek en de huidige oorlogsgetuigenissen van de Oekraïense kinderen wordt consequent getrokken tijdens de opening. War Diaries heeft dan ook een samenwerking met het Anne Frank Huis, waar aan de hand van de tentoonstelling workshops worden gegeven.

Adem inhouden

Ook de dit jaar geïnstalleerde Oekraïense ambassadeur, Oleksandr Karasevych, is aanwezig. De tentoonstelling heeft hem geraakt: “Ik moest mijn adem inhouden. Het was moeilijk om de persoonlijke ervaringen van de dagboeken aan te horen. Het zijn echte verhalen, tragedies.”

Maar er is vanmiddag ook plaats voor strijdvaardigheid. Khranovska: “Amsterdam is vijftig kilometer van Den Haag: de plaats van gerechtigheid. Wij hebben daar een afspraak met Rusland.”

War Diaries is van 18 augustus tot 24 september te zien in de Stopera. Daarna maakt de expositie een tour door Europese hoofdsteden.