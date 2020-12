Oegandese vrouw moet het land uit, haar homoseksualiteit is ‘niet aannemelijk’

Een grote regenboogvlag bij het stadhuis van Den Haag. Beeld ANP

Zo besloot de bestuursrechter in Amsterdam maandag. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vond dat de vrouw onvoldoende omschreef hoe zij uiting gaf aan haar geaardheid: het zou gebleven zijn bij ‘algemene bewoordingen’.

De vrouw stelde dat ze terughoudend was in haar verhoor, omdat ze niet gewend is aan de ‘Nederlandse directheid’. Daar ging de rechter niet in mee.

1 miljoen shilling

De 42-jarige vrouw stelde in haar asielaanvraag uit Oeganda te zijn gevlucht omdat ze lesbisch is. Ze stelt daar met drie vrouwen een relatie te hebben gehad. Tijdens haar laatste relatie zou ze op haar werk betrapt zijn toen ze een foto opende waarop ze met haar toenmalige vriendin zoende.

Vervolgens zou ze op het politiebureau mishandeld en seksueel misbruikt zijn. In ruil voor een miljoen shilling – zo’n 223 euro – kon ze een agent omkopen, die haar hielp ontsnappen. Vervolgens is ze naar Nederland gevlucht.

De rechtbank gelooft niet dat de vrouw een foto waarop ze met haar vriendin zoende op haar werkcomputer bewaarde – volgens de rechter had ze kunnen weten dat er mensen zouden meekijken. Bovendien gaat de rechter niet mee in het verhaal van de omkoping: het gemiddelde maandsalaris in Oeganda is 2,6 miljoen shilling, dus is het onaannemelijk dat de vrouw binnen een dag 1 miljoen shilling gereed had.

Bewustwordingsproces

Al jaren ligt de manier waarop de IND beoordeelt of een asielaanvraag homoseksueel is of niet, onder vuur. Aanvragers moeten bijvoorbeeld sinds 2015 aannemelijk maken dat ze een ‘bewustwordingsproces’ hebben ondergaan als het aankomt op hun geaardheid.

Volgens het COC gaat de IND daarmee te veel uit van stereotypen. Advocaten in het vreemdelingenrecht stellen bovendien met regelmaat cliënten tegen te komen die homoseksueel zijn, maar geen ‘innerlijk proces’ hebben doorgemaakt. De IND stelt in reactie daarop dat het niet iedereen die beweert homoseksueel te zijn, een status kan verlenen.