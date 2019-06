Oedipus hoopt met hulp van Heineken zijn droom te realiseren

Oedipus, brouwer van Mannenliefde, Thai Thai en Offlinebieren kan dankzij het belang dat Heineken in het bedrijf neemt zijn droom uitvoeren om een bier-universum met diverse vestigingen te bouwen.

Een andere Amsterdamse brouwer, Brouwerij ’t IJ, viel vier jaar gelden deels in handen van het Belgische Duvel Moortgat, brouwerij De Prael werkt samen met Lindeboom en de Amsterdamse bierdistributeur Bier & Co werd vorig jaar overgenomen door Bavaria.

Gildebrouwers, zoals deze kleine brouwerijen vaak worden genoemd, staan in het vizier van grote bierbedrijven. Die hebben door hun omvang vaak geen goed contact met de doelgroep van de gildebrouwers met hun ambachtelijke bieren, craftbieren in brouwersjargon. Heineken nam daartoe eerder in de VS al pionier Lagunitas over en wil dat nu, op Nederlandse schaal, herhalen met Oedipus.

Partner met begrip

Oedipus, dat in 2011 begon als thuisbrouwer en in 2015 bij de Kromhouthal in Amsterdam-Noord neerstreek, wil met steun van de biergigant uitgroeien tot een ‘bieruniversum’. “We zitten hier in Noord in een tijdelijk omgeving, dus we moesten wel nadenken over de volgende stap,” zegt Tristan Spits. “We willen in korte tijd van één plek naar meer locaties, binnen en buiten de stad.”

“Onze droom is een boerderij even buiten Amsterdam waar we bier produceren met bijzondere lokale ingrediënten. De grondstoffen willen we zelf verbouwen, We hebben de verbinding met de buitenwereld een beetje verloren.”

Oedipus wil in Amsterdam een vestiging opzetten waar alles draait om bier, smaak en eten. Gedacht wordt aan een ‘Brewclub’. “We hebben in onze brouwerij een tijdlang tussen de brouwketels concerten gehad, georganiseerd door Paradiso, tot er te veel klachten uit de buurt kwamen. Naar zoiets zoeken we weer.”

“We zien al die plannen als één geheel en kunnen er niet te lang mee wachten. Dit is hét moment om zoiets te doen. Als we dit zelf uitvoeren, zijn we twintig jaar bezig. We zijn op zoek gegaan naar een partner die ons begrijpt en ons landelijk bekend kan maken. We merkten dat er bij Heineken al over zulke dingen werd nagedacht.”

De multinational moet Oedipus helpen zijn droom te verwezenlijken. “We hebben goede afspraken gemaakt. Heineken wordt minderheidsaandeelhouder, maar we houden de volle autonomie over ons merk, de bieren, het team en de cultuur. Het is een compliment dat Heineken ons dat toevertrouwt.”

Droom staat centraal

“Het plan voor een bieruniversum sprak ons meteen aan,” zegt Pascal Gilet, topman van Heineken Nederland. “Dat past bij onze ideeën. Craftbier speelt inmiddels een grote rol in de bierwereld, naast speciaalbier en alcoholvrij. Wij geloven dat craft 15 procent van de markt gaat uitmaken. Dat doen wij met internationale merken als Lagunitas of lokale merken als Brand.”

“Maar we zoeken ook brouwers die ons kunnen helpen,” zegt Gilet. “We ontmoeten vaak craftbrouwers die prima bier maken en daar blijft het dan bij. Bij Oedipus stopt het niet. Zij hebben hun droom centraal gesteld. We houden van bedrijven die dromen. Hun plan voor een ‘Oedipus Galaxy’ is heel coherent en ambitieus. Het is gebaseerd op alle pilaren waar wij in geloven. Oedipus heeft een sterke identiteit, goede bieren met goede namen, goede marketing en design en vooral goede mensen die durven na te denken over hun toekomst.”

“We willen van hen leren. Zij kunnen ons helpen bij het ontwikkelen van de markt. Zij leren ons een doelgroep kennen waar wij vanwege onze omvang moeilijker toegang toe hebben. Er is in steden als Amsterdam echt een drang naar nieuwe stijlen bier. Bovendien hebben ze aangetoond dat ze de biergeneratie van nu enthousiast kunnen maken.”