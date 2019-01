Ochtendspits minder druk dan gebruikelijk

De ANWB noteerde omstreeks 09.00 uur ongeveer 80 kilometer file, terwijl dat meestal 200 kilometer is.



"Waarschijnlijk hebben sommige mensen op basis van de weersverwachting hun conclusies getrokken en zijn ze niet de weg opgegaan," aldus een woordvoerder van de ANWB.



Weerbureaus waarschuwden voor overlast dinsdag in het verkeer door sneeuwval. Vanaf ongeveer 08.00 uur begon het te sneeuwen in Zeeland.



Code geel

Lokaal kan de sneeuw een dek van meer dan 3 centimeter achterlaten, verwacht het KNMI, dat de zogenoemde code geel heeft afgegeven.



De verwachte sneeuwval leidt waarschijnlijk tot het uitvallen van vluchten naar, van of via Amsterdam, meldde KLM maandag. De luchtvaartmaatschappij raadt klanten aan om de status van hun vlucht goed in de gaten te houden.



De dienstregeling van de treinen wordt uit voorzorg ook aangepast: er zullen minder treinen rijden dan op een gewone werkdag. Op de meeste plekken rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier.



Er worden 546 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers ingezet om de snelwegen continu sneeuwvrij te houden.



