Obama in Amsterdam ook gespot in Moco Museum en in rondvaartboot: ‘Bijna niemand herkende hem’

Het bezoek aan Amsterdam van Barack Obama werd een culinaire, culturele en architectonische excursie. De Amerikaanse oud-president maakte een rondvaart door Oost, lunchte bij Ron Gastrobar in Ouderkerk, bezocht het Moco Museum en ’s avonds schoof hij aan bij restaurant De Kas. ‘Dat hij even weg kon zijn, vond hij het mooist.’

Zondagochtend stapte Obama op notarisboot De Schollevaar uit 1912 van Pure Boats voor een rondvaart door Oost. “Die boot had hij zelf uitgekozen. Het is een hobbyproject waar we al twintig jaar aan werken, heel bijzonder,” vertellen de eigenaren, het echtpaar James en Geertje Munt. “We voeren langs de Amstel, de Plantagebuurt en Artis. We zagen nog een giraf. Een vredige route, met weinig mensen. Bijna niemand herkende hem in die anderhalf uur. Dat hij even weg kon zijn van alles, dat vond hij het mooist. Een dagje vrij was voor hem een grote luxe. Hij zei dat hij nog nooit zo’n boottocht had gemaakt. Aan Amsterdam vond hij alles mooi en hij was in alles geïnteresseerd.”

‘Bijna niemand herkende hem op de boot,’ aldus James Munt van Pure Boats. Beeld @eddie_amsterdam / eddieolsen.com

Zondagmiddag lunchte Obama eerst bij Ron Gastrobar in Ouderkerk. Hij bestelde een rijsttafel, waar hij ‘enorm van genoot’, aldus restaurantmanager Stijn Dammers. “Vooral de entourage eromheen was een hele happening. Er waren politieagenten, beveiligers en het ging al snel rond in de buurt dat hij bij ons restaurant zat. Op een gegeven moment stond de straat vol met mensen die hem wilden zien.” Dat deed niets af aan de lunch, want Obama zat zelf binnen. “Daar was niets aan de hand. Hij is een heel relaxte gast.”

Daarna bezocht Obama het Moco Museum voor hedendaagse kunst aan het Museumplein. Een paar dagen eerder was hij met zijn vrouw Michelle en met regisseur Steven Spielberg al naar Moco in Barcelona gegaan, vertelt de oprichter van beide musea, Lionel Logchies. “Hij noemde Moco een gem (juweel).”

Zijn voorliefde voor het land dat hij acht jaar diende als president bleek ook bij Moco. Vooral Amerikaanse kunstenaars vielen in de smaak, zoals Kehinde Wiley, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Kaws, maar ook de Franse kunstenaar JR. “Ook onze digitale kunst met NFT’s vond hij interessant,” aldus Logchies. “In ons museum hebben we Adele gehad en Tim Cook (Appledirecteur), maar Obama is wel de belangrijkste. Zijn bezoek voelt als een bekroning op ons harde werk. En dan blijkt het ook nog een enthousiast, warm en geïnteresseerd iemand te zijn.”

Obama bezoekt het Moco Museum in Amsterdam.

Zondagavond schoof de oud-president aan bij restaurant De Kas in Amsterdam-Oost. “Het was erg leuk,” aldus eigenaar Jos Timmer. “Hij zei dat hij lekker had gegeten en blij was met de service.” Na afloop nam de oud-president een foto met het personeel, zo is te zien op de Instagrampagina van het restaurant.

Wellicht heeft Obama een voorliefde voor de Beemster, waar De Kas een groentetuin heeft; de oud-president was maandag ook al bij restaurant 1612 in Noordbeemster.

Ontspannen sfeer

De Kas serveert dagelijks variërende menu’s waarin zelfgekweekte groenten de hoofdrol spelen. Dat beviel goed, aldus Timmer, ‘maar hij houdt niet zo van asperge’. Het restaurant wist van tevoren dat Obama zou komen, maar moest dit om veiligheidsredenen stilhouden. De sfeer was desondanks ontspannen. “Hij zei dat hij de volgende keer terugkomt met zijn vrouw, dus dat is een mooi compliment.”

Obama was een paar dagen in Amsterdam, omdat hij op maandagavond in een uitverkochte Ziggo Dome zou spreken. In gesprek met interviewer Jannine Abring, en ten overstaan van duizenden toeschouwers, sprak hij over zijn leven, de toestand in de wereld, en over ‘change’.

Enkele dagen voor zijn bezoek aan de Amsterdamse versie bezocht Obama het Moco Museum in Barcelona, in gezelschap van zijn vrouw Michelle en regisseur Steven Spielberg. Beeld MARC MEDINA GISBERT

