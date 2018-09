Obama in Amsterdam, grapt over Trump

Overigens was niet iedereen blij met het hoge bezoek. Duoraadslid Sheher Khan van Denk riep via Twitter op om Obama naar het Internationaal Strafhof in Den Haag te slepen.



"Ziek. Dan vermoord je duizenden onschuldige Pakistanen met je drone-programma en mag je dik cashen om over je misdaden te spreken," aldus Khan in de tweet.



Hoeveel Obama aan het optreden overhoudt is niet duidelijk. Van Amerikaanse presidenten is bekend dat ze na hun presidentschap hoge bedragen vragen voor dit soort schnabbels.



Bill Clinton is bijvoorbeeld ook een zeer gewild spreker en hij verdient er jaarlijks miljoenen dollars mee. Obama zou voor sommige speeches al zo'n 400.000 dollar hebben opgestreken.



Lees ook: Obama, dit moet je echt eens doen in Amsterdam