OBA ziet ‘voorzichtig herstel’ in bezoekcijfers; boek Lale Gül meest geleend

Dat maakte de OBA maandagochtend bekend. De OBA zegt terug te kijken op een ‘levendig en sociaal betrokken 2022’. In totaal ontvingen de bibliotheken in de stad dit jaar 2,6 miljoen bezoekers. Dat is meer dan de 1,5 miljoen in 2021, maar nog lang niet op het niveau van voor corona, toen ontvingen de bibliotheken 3,5 miljoen bezoekers. Toch spreekt de OBA van een ‘voorzichtig herstel’.

Definitieve ommekeer

Bij het aantal lidmaatschappen spreekt de organisatie van een ‘definitieve ommekeer in de dalende lijn’. In totaal zijn er nu 136.000 mensen lid van de bibliotheek in Amsterdam. Eind vorig jaar waren dit er ongeveer 122.000, een stijging van ruim tien procent. Per 1 november stijgen veel abonnementstarieven vanwege de gestegen kosten en om het ‘gratis aanbod voor bepaalde groepen’ mogelijk te houden.

De OBA maakte bekend dat de roman Ik ga leven van Paroolcolumnist Lale Gül het meest geleende boek was in 2022. Het populairste non-fictie boek was De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Ff offline van Jeff Kinney werd het meest uitgeleende kinderboek.