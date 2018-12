OBA wil uitbreiden naar meer locaties in de stad

Dat staat in de beleidsvisie die donderdag wordt gepresenteerd. De (soms tijdelijke) bibliotheken moeten met name in nieuw ontwikkelde woonwijken komen, en op loopafstand van scholen.



Daarnaast hebben de gemeente en OBA plannen voor een extra grote bibliotheek op het Osdorpplein. In de OBA XL moeten onder meer studie- en werkplekken komen, een podiumzaal en horeca.



Zuidas

Ook wordt meer bekendgemaakt over OBA Next op de Zuidas, een internationaal kenniscentrum waarbij de openbare bibliotheek samen moet gaan met een wetenschappelijke bibliotheek. De locatie opent in 2025 ter gelegenheid van 750 jaar Amsterdam.



"We willen bijdragen aan een inclusieve, betrokken stad, waar iedereen gelijke kansen heeft en volledig deel kan nemen aan het maatschappelijke leven," aldus directeur Martin Berendse.