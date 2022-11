OBA verhoogt tarieven mede ‘om gratis aanbod voor bepaalde groepen mogelijk’ te houden

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) verhoogt op 1 januari 2023 de abonnementstarieven. Aanleiding voor de tariefsverhoging zijn de gestegen kosten.

De verhoogde tarieven stellen de OBA in staat het ‘gratis aanbod voor bepaalde doelgroepen’ in stand te houden. Een basisabonnement gaat straks 39,50 euro per jaar kosten, 2 euro meer dan nu. Een digitaalabonnement wordt 3,75 euro duurder en gaat vanaf 1 janiuari 44,50 per jaar kosten. Het computerabonnement wordt eveneens 2 euro duurder en gaat straks 19,50 euro per jaar kosten. De grootste tariefstijging valt het zogeheten Overal & Altijdabonnement ten deel. Daarvoor moet straks 59,50 euro per jaar worden betaald, 12 euro meer dan nu.

“Door de uitzonderlijke situatie als gevolg van de coronapandemie hebben we drie jaar niet onze prijzen geïndexeerd,” zegt een woordvoerder van de OBA. “We overbruggen nu dus een periode van drie jaar. Daarnaast wordt ook voor ons het ‘leven’ duurder en zien we over de hele linie onze kosten stijgen. Tegelijkertijd breiden we onze dienstverlening uit: op eigen initiatief maar ook ingegeven door de overheid.”

Volgens de woordvoerder die is het bericht over de tariefstijgingen ‘gemixt’ wordt ontvangen. “Er zijn mensen blij met de ruimere keuzevrijheid en de digitale opties in onze lidmaatschappen en er zijn logischerwijs ook leden minder blij met de tariefsverhoging.”

Ondanks de uitzonderlijk hoge inflatie zegt de OBA ‘geen beroep’ te hoeven doen op extra gemeentelijke middelen om de kostenstijging op te vangen. Dat komt mede doordat dat de gemeente de subsidies voor de bibliotheken ‘heel behoorlijk’ heeft geïndexeerd. “Hiermee kunnen we een deel van de te verwachten stijgingen van personeels-, huisvestings- en energiekosten afdekken.”

De opbrengsten van de lidmaatschapsgelden dekken op dit moment nog geen 6 procent van de totale begroting van de OBA. Voor corona lag dat op 7,5 procent. In de toekomst wil de OBA weer naar dat cijfer toewerken. De organisatie gaat voor dat doel meer abonnee's werven.