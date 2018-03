OBA stopt nog dit jaar deels met kolen

Daarmee loopt OBA, Overslag Bedrijf Amsterdam, vooruit op het besluit van het havenbedrijf dat het in 2030 afgelopen moet zijn met steenkool in de Amsterdamse haven.



Ook moet OBA er rekening mee houden dat de kolengestookte Hemwegcentrale de komende jaren dichtgaat, een van de grootste klanten van OBA.



Volgens OBA gaat het om een volgende stap in het al eerder ingezette traject om de bulkstoffen die er worden overgeslagen diverser en duurzamer te maken. OBA spreekt van een veranderende vraag vanuit de markt door de energietransitie, de overgang op duurzame energie.



Overdekte opslag

De Amsterdamse haven heeft daarbij wel degelijk een gunstige uitgangspositie, volgens OBA. Eerder werd wel gespeculeerd dat moedermaatschappij HES International, met verschillende andere kolenterminals in Rotterdam, Amsterdam achter zich zou laten.



OBA investeert zelfs in nieuwe overdekte opslag en machinekranen. Met het havenbedrijf is ook de intentie overeengekomen om te investeren in nieuwe kades en het uitdiepen van de haven. Winkeler antwoordt dan ook volmondig 'ja' op de vraag of OBA een blijver is in Amsterdam. "Wij zijn specialist in de op- en overslag van droge bulk en daar is zeker toekomst voor in Amsterdam."



OBA zegt daarom geen moment te hebben overwogen een deel van het terrein te verlaten. Winkeler onderstreept dat OBA al sinds de start in 1954 ook mineralen en agrarische bulkstoffen overslaat. "We zien de vraag naar overdekte op- en overslag van droge bulkproducten toenemen en de combinatie van opslag en bewerking." De terminal wordt er ook nog efficiënter op. Vooral aan de noordkant worden straks geen kolen meer overgeslagen. Dat is nu niet gemechaniseerd waardoor voor de overslag veel rijdend materieel wordt ingezet.



