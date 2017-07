OBA start leer- en werkbibliotheek in de Bijlmer

De leer- en werkbibliotheek OBA Ganzenhoef in Bijlmer-Oost wordt een 'junior hotspot'. Het is een pilot om te zien of er behoefte is aan kleinere vestigingen in de buurt van scholen en in kinderrijke gebieden.



Meer kleinere vestigingen verspreid door heel Amsterdam waardoor elk kind lopend naar een bibliotheek kan: het is een wens van OBA-directeur Martin Berendse. Hij vindt het essentieel om de 26 bestaande OBA-vestigingen nog met minimaal 10 uit te breiden in de stad. "Sommige leerkrachten uit Nieuw-West en Zuidoost willen nu gebruikmaken van een bibliotheek, maar hun school zit nu te ver van een vestiging af."



Gemiste kans

Dat vindt hij een gemiste kans. "Het is de taak van de OBA om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen, maar dan moet dat wel kunnen. De gemeente laat hierbij, volgens hem, steken vallen. "De OBA speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen, maar vorig jaar moesten we zelfs een miljoen bezuinigen. Wanneer gaat de gemeenteraad inzien dat ze juist in de OBA moeten investeren?"