OBA ontstemd over bezuiniging: ‘Brengt ons in verwarrende positie’

Een vrouw in de OBA in Molenwijk (Noord). Beeld Eva Plevier

De bezuinigingen kondigt de gemeente in de conceptbegroting van 2021 aan als gevolg van het herstelplan voor de coronacrisis.

Directeur Martin Berendse van de bibliotheek noemt het een ‘forse tegenvaller’. Hoewel hij begrijpt dat de gemeente moet bezuinigen, werpt hij de vraag op of de OBA ‘niet onevenredig zwaar wordt getroffen’.

Juist in de coronacrisis heeft de bibliotheek, met 27 vestigingen in de stad, volgens Berendse een belangrijke rol voor Amsterdammers om elkaar te ontmoeten.

Zuidas

Tegelijkertijd gaat de gemeente vanaf 2025 investeren in de vestiging OBA Next op de Zuidas. In de stadsbegroting benadrukt de gemeente het belang van de stadsbibliotheek van Amsterdam. De bibliotheek gaat nog meer samenwerken met scholen, culturele instellingen en welzijnsinstellingen.

Berendse: “Deze optelling van krimp en groei brengt ons in een verwarrende positie. De gemeente moet met een samenhangende visie komen, waarin ons buurtvestigingennetwerk en ons innovatieprogramma elkaar niet dwarszitten, maar versterken. Dat is waar we in geloven.”