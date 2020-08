OBA moet 2,5 miljoen bezuinigen, gedwongen ontslagen niet uitgesloten

Beeld ANP

Hoeveel mensen hun baan zullen verliezen is nog niet duidelijk. Berendse: “We praten over twintig formatieplaatsen. Omdat veel van onze medewerkers in deeltijd werken, zal het aantal betrokken mensen uiteindelijk groter zijn. Het gaat niet lukken om de operatie helemaal via natuurlijk verloop uit te voeren. Hopelijk kunnen we afspraken maken, maar ik kan gedwongen ontslagen helaas niet uitsluiten.”

De financiële problemen van de OBA zijn deels toe te schrijven aan de corona-crisis, vertelt de directeur. “We zijn van half maart tot half mei gesloten geweest en kunnen de zalen en voorzieningen beperkt gebruiken. Dat kost ons dit jaar drie miljoen euro aan inkomsten. De helft daarvan hebben we kunnen opvangen door te snijden in de kosten van de bedrijfsvoering. Voor de andere helft zijn structurele maatregelen nodig.”

De moeilijkheden worden vergroot door de slepende kwestie van de loon- en prijscompensatie voor de gesubsidieerde sector. De subsidie die de OBA jaarlijks van de gemeente ontvangt stijgt niet mee met de lonen en prijzen. “Daarover zijn we nog steeds in gesprek met het college,” zegt Berendse. “Maar het is zeker in deze tijd niet realistisch om te verwachten dat daar snel verandering in komt.”

Drie mededelingen

Dat betekent dat uit de begroting voor 2021 in totaal 2,5 miljoen euro moet worden weggesneden. Berendse: “Na de uitbraak van corona kregen we bericht van de gemeente met drie mededelingen. In de subsidie voor dit jaar zal niet worden gesneden, naar de prestatie-afspraken zal niet al te streng worden gekeken en eventuele financiële problemen moeten we zelf oplossen. Met dat laatste zijn we nu druk bezig.”

De bezuinigingen hebben geen gevolgen voor de 25 vestigingen van de OBA in Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel. “Vanaf vandaag hanteren we voor alle vestigingen weer de normale openingstijden. In de zomer was er in alle stadsdelen één filiaal open. De behoefte was groot. De vestiging in West was na twee dagen door alle jeugdboeken heen. We hebben met een vrachtwagen een nieuwe voorraad gebracht.”

In de hoofdvestiging op het Oosterdok was er weinig aanloop, vertelt Berendse. “Maar er is hard gewerkt aan de herinrichting van het gebouw, met de looplijnen, de winkelmandjes en alles wat er bij komt kijken. Het virus was voor iedereen nieuw. De vraag kwam op of een virus aan een boek kan blijven hangen. Voor de zekerheid hebben we alle ingeleverde boeken drie dagen in quarantaine gehouden.