OBA krijgt 14.000 Franse boeken van Maison Descartes

Met 14.000 boeken is de collectie van het Institut Français, onderdeel van het voormalige Maison Descartes, de grootste verzameling Franse boeken van Nederland.



Niet alleen de boeken verhuizen naar de centrale bibliotheek, ook de Franse culturele activiteiten die eerder in Maison Descartes georganiseerd werden, verhuizen mee.



Sinds januari is de Alliance Française Amsterdam (AFA) ook in het gebouw gehuisvest. Zij organiseren onder andere taalcursussen en programma's over de Franse geschiedenis.



Nationaliteiten

"Dat past bij de nieuwe programmalijn om alle 180 nationaliteiten die Amsterdam telt ook in de biblitoheek te laten terugkomen," zegt woordvoerder Lianne Kraak.



In de bibliotheek, die momenteel verbouwd wordt, komen een soort galerijen waar ook de Franse bibliotheek een plekje moet gaan krijgen.



Als onderdeel van de verbouwing is er sinds deze week een grand café geopend op de begane grond.



De officiële overdracht van de Franse bibliotheek vindt op 8 februari plaats. Op die dag bestaat de bibliotheek precies 99 jaar. De bibliotheek hoopt dat de gehele verbouwing voor de zomer klaar is.



De Franse culturele ambassade Maison Descartes aan de Vijzelgracht werd vorig jaar vanwege bezuinigingen door Frankrijk verkocht.