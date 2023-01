Oase van bakstenen voor nieuw hoofdkantoor Booking.com, het zal in de zomer bloedheet worden

De rode bakstenen oase voor het nieuwe zwarte Bookingpand. Beeld Hannah Bults

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com is geboren! Althans, bijna. De letters ‘bo’ staan al op de gevel, allerlei bouwmaterialen sieren nog het terrein, maar wat vaststaat: op het oostelijke puntje van het Oosterdokseiland, naast de Openbare Bibliotheek en het Conservatorium, is een kolos verrezen.

In juni zullen vijfduizend medewerkers van de internationale accommodatiesite het pand betrekken. Looproutes worden zo ontworpen dat medewerkers veel moeten wandelen, zodat ze fit blijven. In het complex komen verder restaurants en luxeappartementen. En veel groen!

Hoe anders is dat in de directe omgeving van het pand: een grote oase van rood baksteen. Net ten noorden ervan, aan de Piet Heinkade, kunnen bewoners vertellen wat dat betekent. Het werd aan de voormalige bakstenen avenue van Amsterdam in de zomer namelijk te heet. En als het regende, kon het water nergens heen.

Bewoner Siep de Haan vroeg zich in september vorig jaar in Het Parool af: ‘Zijn wij het afvoerputje van Amsterdam of zo?’

2500 vierkante meter aan steen – een derde van een voetbalveld – wordt daar nu vervangen door groene ‘postzegelparken’. Het werk is in oktober gestart. Op de geprepareerde en ontsteende stukken grond aan de Piet Heinkade moet het groen gaan groeien.

Caecilia Groot (63) woont aan de Piet Heinkade: “Dat hele volume aan steen dat we hier hebben weggewerkt, is in veelvoud teruggekomen op het Oosterdokseiland. En dan ook nog op het zuiden gericht.”

Ze heeft ‘enig medelijden’ met de mensen die in het nieuwe complex gaan wonen en werken. “Het is een steenmassa van heb ik jou daar en het is een zwart gebouw, dus het zuigt hitte op. Het gaat er heel heet worden.”

Ja, er staan wat bomen rondom het pand, maar volgens Groot gaan die het zwaar krijgen. “Ze hebben gezelschap nodig van veel meer groen.”

De missie om Amsterdam groener te maken lijkt dweilen met de kraan open.

Stadsdeel Centrum: ‘Lastig vanwege de parkeergarage’ Een woordvoerder van stadsdeel Centrum zegt dat het ontwerp voor het Oosterdokseiland al sinds 2005 vaststaat, maar in 2019 is gewijzigd omdat het gebouw van Booking.com en de omgeving ‘er anders uit kwamen te zien’. Daarbij zijn omwonenden geraadpleegd, die toen al aangaven meer groen te willen. Dat is echter nogal een kluif, zegt de woordvoerder, wegens een ondergrondse parkeergarage. Voor de achttien bomen moesten uitsparingen in het dak van de parkeergarage worden aangebracht, zogeheten ‘boombunkers’. Die zullen de overlevingskansen van de bomen aanzienlijk vergroten, denkt zij. Om hoeveel vierkante meter baksteen het gaat, kan de woordvoerder niet zeggen.