Nyx-barvrouw Ivana (23) en vriendin Beau (19) omgekomen bij scooterongeluk

Ivana in Club Nyx. Beeld Club Nyx

Ivana en de 19-jarige Beau kwamen woensdagavond op hun scooter in botsing met twee auto’s toen ze net terugkwamen van een strandfeestje in de buurt van Bloemendaal. De vriendinnen overleefden de klap niet.

“Haar overlijden is hier als een bom ingeslagen. Iedereen is er kapot van,” zegt manager Steven Setiawan van Nyx. “Met haar aanstekelijke vrolijkheid, tomeloze inzet en haar zorgzame karakter was Ivana een zeer geliefde collega en een bekend gezicht binnen onze club. Ze laat echt een leegte achter.” Setiawan werkte zo’n twee jaar samen met Ivana.

Rouwen

Toen het nieuws eenmaal was doorgedrongen, lichtte Setiawan de rest van het team in. Binnen enkele uren stond de Nyx vol met collega’s en oud-collega’s om samen te rouwen en herinneringen op te halen. “Dat zelfs medewerkers die hier al een tijdje niet meer werken besloten te komen, zegt genoeg over hoe geliefd Ivana wel niet is. Je kon gewoon niet om haar heen, zo positief aanwezig was ze.”

Met de heropening van Club Nyx in het vooruitzicht, stond Ivana te popelen om eindelijk, na maandenlange sluiting, weer te beginnen. Klaar om te feesten, om hard te werken. “Ze keek er echt al zo lang naar uit. Werken in Nyx was echt een heel belangrijk onderdeel van haar leven. Ze wees anderen altijd terecht als ze commentaar durfden te leveren op onze club. Ivana was echt supertrots dat ze hier mocht werken.”

Bar Ivana

Het verkeersongeluk in Bloemendaal eiste naast Ivana nog een tweede leven, dat van de 19-jarige Beau uit Hoofddorp. “Zij waren eigenlijk altijd samen,” zegt Setiawan. “Echte hartsvriendinnen. Van Ivana weet ik dat ze echt leefde voor haar vrienden. Ik verwacht dat veel mensen afscheid van haar gaan nemen deze week.”

Club Nyx zal ter nagedachtenis de naam van een van de bars naar Ivana vernoemen. “Dat is wel het minste dat we voor haar kunnen doen.”

Wat gebeurde er precies? De bromscooter waarop Ivana en Beau zaten botste omstreeks 00.15 uur op de Zeeweg (N200) frontaal op een personenwagen. De twee vrouwen bezweken ter plaatse aan hun verwondingen. “Ze reden tegen het verkeer in op de rijbaan die naar het strand leidt,” zegt een politiewoordvoerder. De bestuurder van de witte stationwagen raakte gewond en werd in een ziekenhuis behandeld. “Het gaat om een 27-jarige Haarlemmer. Hij is verhoord en heengezonden.” Voordat de bromscooter frontaal op de stationwagen botste, raakte het motorrijtuig vermoedelijk lichtjes de auto van een 19-jarige Haarlemmer. Ook hij is verhoord en heengezonden. Beide bestuurders hadden geen alcohol gedronken of drugs gebruikt.