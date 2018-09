NVU houdt manifestatie tijdens Sinterklaasintocht

Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet, een beweging die zich al jaren laat horen tegen het karakter Zwarte Piet in zijn huidige vorm, hoopt op hetzelfde. "Dat alle kinderen veilig naar de intocht kunnen gaan. Maar dan wel zonder Zwarte Piet." Een protest namens Kick Out Zwarte Piet is nu niet aan de orde, zegt hij.



Blokkade

"We proberen bewustwording te creëeren met gastlessen op scholen." Het anti-pietenprotest dat activist Jennifer van Leijen volgens De Telegraaf heeft aangekondigd voor 17 november komt niet uit zijn hoek, bezweert Afriyie.



Twee bussen vol actievoerders van Kick Out Zwarte Piet werden voor de intocht vorig jaar in Dokkum tegengehouden op de snelweg. Een groep van 34 blokkeerders van die bussen moet in oktober voor de rechter komen.