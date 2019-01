NVM: woningmarkt stabiliseert, meer woningen te koop

Er werden meer woningen verkocht, 2176 woningen in het laatste kwartaal, tegen 1711 in het kwartaal daarvoor

In Amsterdam werden meer woningen verkocht, 2176 woningen in het laatste kwartaal tegen 1711 in het kwartaal ervoor. Ten opzichte van een jaar eerder is nog sprake van een daling. Eind 2017 veranderden 2380 huizen van eigenaar.



Het aantal te koop staande huizen steeg van 1576 vorig jaar naar 1816 woningen - nog altijd een gering aanbod.



Duurdere koopwoningen

Volgens Wijnen komt de omslag in de markt door een hoger aanbod van duurdere koopwoningen. Huiseigenaren die woningen verhuren bieden hun huizen volgens Wijnen vaker te koop aan. Ook worden volgens hem wat minder dure huizen gekocht voor verhuur.



"Er blijken niet zo veel mensen in Amsterdam dure woningen te kunnen huren," zegt Wijnen. "Ik denk aan huren van 2000 tot 2500 euro. Er arriveren veel expats van bedrijven als Booking.com die in de stad willen wonen, maar hun salarissen laten de helft van die huur toe."



Expats naar Leiden en Almere

Nieuwkomers die wel hoge huren kunnen betalen, gaan volgens Wijnen liever naar Zaanstad of Almere. "Ik hoor dat expats in Leiden kijken, omdat ze een huis met een tuin willen. Mensen die uit Londen komen vanwege de brexit of omdat ze bij geneesmiddelenbureau EMA werken, zijn gewend aan reizen. Een half uur met de trein vinden ze geen probleem."



Landelijk lijkt de markt te verkrappen. Het aantal te koop staande woningen daalde van bijna 60.000 eind 2017 tot 46.536 woningen eind 2018 en het aantal verkochte woningen daalde in die periode 8,1 procent. De woningprijzen stegen 2,5 procent in het laatste kwartaal en 10,3 procent op jaarbasis.