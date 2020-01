NVM: serieuze woningnood, verkoopprijzen stijgen weer

Beeld Floris Lok

Even leek de overkokende woningmarkt in Amsterdam serieus af te koelen, maar eind vorig jaar wakkerden huizenkopers het vuurtje toch weer aan. De mediane opbrengst van de verkochte huizen in het laatste kwartaal van 2019 kwam uit op bijna 483.000 euro, zo blijkt uit de cijfers die de Nederlandse Vereniging van Makelaars donderdag naar buiten bracht.

Dat is 5 procent hoger dan een jaar eerder. De opbrengst per vierkante meter steeg twee procent tot 5510 euro. Hiermee komt een einde aan twee kwartalen waarin de opbrengst juist was afgenomen, tot opluchting van Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam, die hoopte dat de ergste gekte achter de rug was. Maar zo ver is het nog niet. “Binnen de Ring liggen de mediane verkoopprijzen boven de vijf ton. Dan is het voor heel veel mensen erg moeilijk om nog een huis te kopen.”

Toch is er wel iets veranderd. De stijgingen van de verkoopprijzen kwamen lang in de dubbele cijfers uit, dat is al een tijdje niet meer het geval. Bovendien stijgen de verkoopopbrengsten in Amsterdam minder hard dan in de rest van Nederland. De landelijke toename kwam uit op 7,5 procent. Het is traditie dat Amsterdam juist de rest van het land ruim overtreft.

Voortdurende oververhitting

Maar voor het overige duiden alle cijfers op een voortdurende oververhitting. Dat blijkt ook uit het gedrag van huizenkopers, zegt Wijnen. “Mensen betalen veel meer dan een huis waard is. Ze kijken naar wat ze kunnen betalen, niet naar wat een huis volgens de makelaar waard is.” Ook nemen ze genoegen met kleinere huizen. Zo graag willen ze in Amsterdam wonen. “We hebben veel te weinig woningen in de stad,” aldus Wijnen. “Er wordt wel eens gesproken van een huizencrisis, maar in onze ogen is de situatie veel ernstiger. Er is sprake van serieuze woningnood.”

De gevolgen van de prijsstijging laten zich voelen. Het aantal Amsterdammers dat de stad verlaat is nog nooit zo groot geweest. Daar komen nieuwe bewoners voor terug, veelal internationals. “Veel rondleidingen gaan in het Engels.”

De verkoopprijzen stijgen overal in de stad, blijkt uit de cijfers. Nieuw-West, Noord en Zuidoost zijn erg in trek, omdat woningen daar nog enigszins betaalbaar zijn, althans voor Amsterdamse begrippen. Maar ook binnen de Ring is de belangstelling weer als vanouds.

Een nieuwe trend is dat Amsterdammers tweede huizen kopen binnen en buiten de stad, bevestigt Wijnen. Ze willen iets doen met de overwaarde op hun woning en dan is investeren in vastgoed aantrekkelijker dan een bankrekening met zeer lage rente. Dit zorgt voor nóg meer druk op de huizenmarkt.