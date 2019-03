NVJ: Meer geld nodig voor AT5 en C-Amsterdam

In een brief aan de gemeenteraad en wethouder Touria Meliani (Lokale Media) schrijft de NVJ dat zowel AT5 als C-Amsterdam 'goede en ambitieuze' doelen hebben opgesteld om de Amsterdamse nieuwsvoorziening tot 2024 te mogen verzorgen, maar dat het onduidelijk is of ze rekening houden met het bijbehorende kostenplaatje.



Het huidige budget van AT5 is volgens de NVJ sowieso niet voldoende, aangezien AT5 het nu al financieel zwaar heeft. Vanwege een slinkend budget en teruglopende advertentie-inkomsten moest de omroep meerdere keren reorganiseren. Een grote groep freelancers werkt momenteel tegen tarieven en voorwaarden van een 'onverantwoord laag niveau'.



De NVJ vraagt Meliani daarom om meer geld beschikbaar te stellen voor de redactionele kosten van de toekomstige Amsterdamse nieuwsvoorziening - of het nou AT5 wordt, of C-Amsterdam.



