Nummer 2 BBB mailde illegaal naar zijn klanten: stem op mij

De Hollandsche Manege aan de Vondelstraat in Amsterdam. Beeld Lin Woldendorp

‘Normaal gesproken mailen we nooit naar de klanten over dit soort aangelegenheden,’ schrijft Valk. ‘Wij respecteren een ieder zijn of haar keuzes. U komt immers bij ons om te sporten en te genieten van de paardensport.’

Om te vervolgen met een klacht over de Partij voor de Dieren, die ‘een offensief’ zou zijn begonnen om ‘ervoor te zorgen dat de paardensport gestopt wordt’. De PvdD zou alleen maar bezig zijn ‘rond te vertellen dat het rijden voor paarden zielig is. Dat begint bij topsport, wat ze af willen schaffen. En dan gaat het verder.’

Uiteraard, beëindigt Valk zijn mail, ‘respecteren we iedereen haar of zijn politieke voorkeur. Geen enkel probleem als u op een ander stemt, maar ga vooral stemmen voor uw eigen toekomst en de toekomst van uw kinderen en misschien kleinkinderen.’

‘Start met naleven regels’

Dat laatste is een uitstekend advies, stelt Niels van den Helder. ‘En precies de reden waarom ik niet stem op de BBB.’ Van den Helder schreef zich ooit bij de manage in voor een beginnerscursus, maar gaf daar geen vervolg aan. Hij schrijft aan Valk: ‘Voor u een democratisch verkozen volksvertegenwoordiger kan worden treedt u al buiten de regels van onze wet. Dit staat volledig in lijn met het extreme geluid en de maatregelen die vele partijen, en daarin ook zeker de BBB, nemen om deze verkiezingen het volk te bereiken. U wilt verandering en een verschil maken, start dan met het naleven van de regels die we met elkaar hebben afgesproken.’

Volgens Valk heeft hij zich niet gerealiseerd dat hij iets deed wat niet mag. ‘In het belang van de paardensport’ had hij eenmalig iets onder de aandacht hebben willen brengen wat ook in de nieuwsbrief van zijn manege had kunnen staan. “Ik heb ook veel reacties gekregen van klanten die zeggen: goed dat je het meldt.”

Autoriteit persoonsgegevens

Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat klantgegevens volgens de wet niet voor doelen gebruikt mogen worden waar de klant geen toestemming voor heeft gegeven. Behalve als daar expliciet een uitzondering op is gemaakt in de overeenkomst tussen klant en bedrijf of organisatie.

In de privacyverklaring van de Hollandsche Manege, te vinden op de eigen website, is van zo’n uitzonderingsgrond geen sprake. Daarin staat vermeld dat de gegevens alleen worden gebruikt voor betalingen of het melden van wijzigingen van diensten en producten. Kort gezegd: Valk had wel een mailtje rond mogen sturen als de paardrijles niet door zou gaan, maar niet een verzoek om op hem te stemmen.

Opvallend is overigens dat in de privacyverklaring staat dat Vincent Valk zelf de functionaris gegevensbescherming van de Hollandsche Manege is en dus het eerste aanspreekpunt is als er iets misgaat met de klantgegevens.