Nuijens officieel verdacht van verstoring openbare orde en drugsbezit

Jorrit Nuijens. Beeld Tammy van Nerum

Op 20 juni werd Nuijens aangehouden nadat hij overlast veroorzaakte in een café naast de Stopera. Beelden van Nuijens, die zich hevig verzette bij zijn arrestatie, waren overal te zien. Een dag na de arrestatie maakte de politie bekend dat het oud-gemeenteraadslid de agenten had bespuugd en dat er een flesje met de harddrugs GHB in zijn tas was aangetroffen. Na het incident stapte Nuijens op als wethouder in Diemen.

Personeel van het café vertelde na zijn arrestatie dat de voormalig wethouder ook iets in zijn neus gestopt zou hebben. Testresultaten van een drugstest wezen echter al eerder uit dat er geen verboden stoffen in zijn bloed waren aangetroffen.

De advocaat van Nuijens is niet verrast, maar wel tevreden dat het OM na bestudering van het dossier heeft geconcludeerd dat van spugen en verzet bij de arrestatie geen sprake is geweest. ‘Vanaf het begin heeft Jorrit verklaard dat hij al langer overbelast was en die hete dag letterlijk wat oververhit was. Voor zijn heftige toon maakte hij al op het bureau excuses. Wel was hij toen meteen al stellig dat hij niet heeft gespuugd en zich ook niet heeft verzet bij zijn arrestatie.’

‘Dat hij, in die paar minuten in het cafe en op het terras niets in zijn neus stopte bleek al uit de bloedtest die meteen is afgenomen op het bureau. Jorrit is nu uitgenodigd voor een zitting bij het OM. Daar zal het gaan over verstoring van de openbare orde en het bezit van een gebruikershoeveelheid GHB. Wij gaan daar verder ons verhaal doen.’