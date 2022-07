Nu ook petitie vóór wc Noordermarkt, maar marktkooplui vrezen voor inkomsten

Amsterdam heeft ‘een chronisch gebrek’ aan voor iedereen toegankelijke toiletten, zoals deze nabij het Leidseplein, aldus de nieuwe petitie. Beeld Sophie Saddington

Vorige week kwamen verschillende bewoners in verzet tégen de komst van de openbare toiletunit, die ook toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking. De wc zou lelijk zijn, niet passen midden op een dergelijk historische plein en toeristen en drugsgebruikers aantrekken, zo klonk het. De bijbehorende petitie ‘Red de Noordermarkt’ is woensdagochtend al zo’n 1400 keer ondertekend.

Een ander deel van de bewoners rondom de Noordermarkt keert zich nu dus tegen dit verzet, met een eigen petitie. De initiatiefnemer roept de gemeente Amsterdam op haast te maken met de plaatsing van voor iedereen toegankelijke, openbare toiletten, te beginnen op de Noordermarkt. Aan zulke openbare toiletten is in Amsterdam ‘nog steeds een chronisch gebrek’, en dat is vooral voor vrouwen en mensen met blaas- of darmproblemen een probleem, aldus de petitie.

Midden op marktgebied

Ondertussen is de Marktvereniging Noordermarkt op Zaterdag ook niet blij met de komst van het toilet. Het toiletgebouw zoals het nu op de tekening staat, komt op de plek waar normaal een marktkraam staat, zegt voorzitter Anton Snepvangers. “Dit gaat mensen hun inkomsten schelen. Diegene staat er al 25 jaar.”

Snepvangers erkent de behoefte aan meer toiletten, maar vindt de Noordermarkt niet de meest logische locatie. “Op zaterdag wordt veel voedsel gekocht op de markt en dan is zo’n toilet niet heel hygiënisch.”

De bewoners en marktkooplui zullen hoe dan ook nog in spanning blijven: de beslissing over het toilet wordt zeker over de zomer heen getild, laat een woordvoerder van stadsdeel Centrum weten. Na het reces wordt de kwestie voorgelegd aan de stadsdeelcommissie.