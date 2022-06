Nu ook examenuitslag voor vmbo-leerlingen: ‘Ik ben geslaagd, mij pakken ze niet!’

Tube (16), Miskben (17), Funda (17) en Roumaisae (16) zijn geslaagd voor hun vmbo-opleiding. Funda: 'Op Schiphol werken is voor mij een grote droom, maar nu ga ik eerst feesten met mijn vriendinnen.' Beeld Daphne Lucker

Funda Nar (17) is geslaagd voor vmbo-b, richting economie, ondernemen en recreatie: ‘Op Schiphol werken is voor mij een grote droom.’

“De vlag hangt al uit. Niet met mijn tas, die heb ik dit jaar nauwelijks gebruikt, alleen mijn kleine handtasje. Ik begin volgend jaar met een opleiding bij de Koninklijke Marechaussee, waarmee je bijvoorbeeld beveiliger of opsporingsambtenaar kunt worden. Op Schiphol werken is voor mij een grote droom. Maar nu ga ik eerst feesten met mijn vriendinnen. Mij pakken ze niet, ik ben toch geslaagd.”

Mehdi Khalid (17): 'Dit weekend ga ik eerst met het hele jaar onze diploma’s vieren' Beeld Daphne Lucker

Mehdi Khalid (17) is geslaagd voor het vmbo-t, richting ICT: ‘Toen mijn ouders via de luidspreker hoorden dat ik geslaagd was, werd er vanuit de andere kamer hard gegild.’

“Ik ben geslaagd voor het vmbo-k, richting ICT. Ik werd gebeld tijdens het tandenpoetsen, ik spuugde gauw alles uit mijn mond. Toen mijn ouders via de luidspreker hoorden dat ik geslaagd was, werd er vanuit de andere kamer hard gegild. Ik wil me de komende jaren verdiepen in ICT, dus na de zomer start ik in Hilversum met een vervolgopleiding in die richting. Met computers bezig zijn vind ik echt leuk, maar eerlijk gezegd doe ik het ook voor de werkmogelijkheden en het geld. Na mijn eerste opleiding wil ik me specialiseren in cyber security. Maar eerst ga ik dit weekend met het hele jaar onze diploma’s vieren.”

Catherine Lalscu (16): 'Ik had niet verwacht dat ik zou slagen en dacht dat ik een herkansing zou hebben.' Beeld Daphne Lucker

Catherine Lalscu (16) is geslaagd voor het vmbo-k: ‘Omdat ik vmbo-k volg moest ik even wachten op mijn uitslag, dat vond ik stom.’

“Ik had niet verwacht dat ik zou slagen en dacht dat ik een herkansing zou hebben. Maar nu ik net te horen heb gekregen toch geslaagd te zijn ben ik heel blij. Mijn vrienden van vmbo-t hoorden vorige week al of ze wel of niet geslaagd waren. Omdat ik vmbo-k volg moest ik even wachten op mijn uitslag, dat vond ik stom. Later wil ik iets doen met rechten, ik wil graag advocaat worden. Ik begin met een mbo-opleiding rechten, daarna wil ik doorstromen naar het hbo.”

Akiel Sakalliogly (16): 'Ik ga eerst naar het mbo, met doorstroommogelijkheid naar het hbo.' Beeld Daphne Lucker

Akiel Sakalliogly (16) is geslaagd voor het vmbo-t: ‘Soms vond ik het best moeilijk om met school bezig te zijn.’

“Zoals ik had verwacht ben ik geslaagd voor mijn examen vmbo-t. Ik heb de afgelopen vier jaar hard mijn best gedaan en goed geoefend voor de examens. Dat was namelijk soms een beetje een probleem voor mij, dan vond ik het best moeilijk om met school bezig te zijn. Maar ik ben bezig mezelf te ontwikkelen, ik lees nu het boek Can’t Hurt Me van David Goggins. Daaruit leer ik dat het belangrijk is voor alles wat je doet, goed je best te doen. Dat ga ik meenemen tijdens mijn vervolgopleiding ICT. Eerst mbo maar met doorstroommogelijkheid naar het hbo.”

Dean Tewari (17): 'Net toen ik onder de douche stapte, werd ik gebeld.' Beeld Daphne Lucker

Dean Tewari (17) is geslaagd voor vmbo-b, richting economie en ondernemen: ‘Ik had verwacht te slagen maar vond het vandaag toch spannend.’

“Ik vond het vandaag toch best spannend, maar ik ben geslaagd voor het vmbo-b! Ik twijfelde om te gaan douchen, om de tijd te doden. Maar net toen ik eronder stapte, werd ik gebeld. Ik ben blij, want mijn ouders waren ook blij. Van alle keuzes die ik qua scholen had, was dit ongetwijfeld de beste keuze. Na de zomer ga ik een opleiding tot retailmedewerker doen. Later wil ik graag een eigen bedrijf starten. Ik weet nog niet precies hoe en wat, maar wel zeker in de retailhandel.”