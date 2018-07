Nu is het tijd voor de Oost/Westlijn

Een van de stations ligt er al. Een beetje dan. Want een station is het niet, het is een aanzet. Ruwbouw, wat zoiets betekent als dat er ruimte is uitgespaard voor een toekomstige 'stationsfaciliteit'. Er is beton gestort en er is in de jaren zeventig nagedacht hoe reizigers op Weesperplein zouden kunnen overstappen van de ene metro, de Oostlijn, op die andere die er in de gedachten van toen snel zou moeten komen: de Oost/Westlijn.



Ambitie kan je ze niet ontzeggen, de beleidsbepalers die eind jaren zestig, begin jaren zeventig Amsterdam wilden opstuwen in de vaart der volkeren.