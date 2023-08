Nu één festivalterrein dreigt af te vallen, moeten mogelijk álle festivals in de stad gaan loten voor hun plek in 2024

Nomads Festival in 2017 in Riekerhaven. Beeld Amaury Miller

De gemeente stelt in de brief dat er bij Riekerhaven problemen zijn met de waterafvoer. ‘De bodem is zeer slecht, met als gevolg dat bij regen het water niet weg kan, waardoor bouwwerken als tenten en podia mogelijk instabiel worden en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan,’ aldus een woordvoerder van wethouder Meliani. De gemeente onderzoekt nu of de situatie voor volgend jaar is op te lossen.

Op het terrein bij Riekerhaven vindt dit jaar het festival Parels van de Stad plaats. Mocht het terrein onbruikbaar blijven, dan kan dat festival volgend jaar op die plek niet doorgaan. Er moet dan, aldus de gemeente, geloot worden voor alle festivals in de stad. Er is dan kans dat bekende festivals die al sinds jaar en dag in Amsterdam plaatsvinden dan buiten de boot vallen, want ook nieuwe, nog niet bestaande festivals mogen zich tot 1 oktober nog melden en ook die zullen gaan meedoen in de loting. Ook kunnen organisaties inschrijven op meerdere plekken.

Meer plek voor de een dan voor de ander

Voor de festivalorganisatoren komt de brief ‘uit de lucht vallen’ omdat eerder gezegd zou zijn door de gemeente dat er de komende twee jaar nog niet geloot zou worden, zegt Jasper Goossen, bestuurslid van de Evenementenvereniging Amsterdam (EVA). “In onze ogen doet een loting ook geen recht aan de belangen van de Amsterdamse evenementen,” zegt hij. “Er is een kans dat organisaties volledig worden uitgeloot.”

Organisatoren die volgend jaar een festival in Amsterdam willen geven, dienen dat voor 1 oktober kenbaar te maken bij de gemeente. De gemeente wil dan ook haast maken en Meliani belooft in de brief ‘uiterlijk eind augustus’ met meer informatie te komen. De woordvoerder van de wethouder bevestigt wel dat het bij een loting ‘denkbaar is dat sommige organisatoren meer plekken krijgen, terwijl anderen helemaal geen evenementen kunnen organiseren in de stad’.

Hoe groot het tekort aan plekken nu is, kan de gemeente nog niet zeggen, omdat de inschrijving nog niet geopend is. Of er nieuwe organisatoren een plek op de kalender willen – en daarmee het tekort oploopt – is ook niet bekend. Vanwege Europese regels is de gemeente verplicht om nieuwe initiatieven een evenredige kans te geven. Daarnaast wil het stadsbestuur dat ook graag, zo bleek eerder.

Al zijn nieuwe initiatieven er de laatste jaren weinig. Het organiseren van een festival is kostbaar vanwege de vele veiligheids- en duurzaamheidseisen die er gesteld worden. Volgens veel organisatoren moet je in Amsterdam minimaal 10.000 kaarten verkopen om break-even te kunnen draaien, iets dat een nieuw festival niet zomaar lukt. Mede daardoor kwam alleen No Art Festival er in de laatste paar jaar als nieuwkomer bij op de Amsterdamse evenementenkalender.

Het wiel opnieuw uitgevonden

Marnix Bal, ceo van Loveland, dat het gelijknamige festival en Music On in de stad organiseert, zegt dat het ‘belangrijk is dat organisatoren snel duidelijkheid krijgen’. “Een evenement voor volgend jaar lijkt ver weg, maar is in werkelijkheid heel dichtbij. Een loting voor alle evenementen voor volgend jaar is ongewenst en ook niet nodig. De agenda van dit jaar kan een-op-een worden gekopieerd voor volgend jaar. Het probleem van Riekerhaven kan sowieso worden opgelost door dit tweedaagse evenement op een andere plek te organiseren. Waar een wil is, is een plek.”

Daniel van Drunen van Chasing the Hihat, dat onder andere festivals De Zon en Georgie’s Wundergarten organiseert, denkt dat een loting ook slecht zal uitpakken voor omwonenden. “Overlast kan hierdoor weer toenemen. Nieuwe organisatoren op nieuwe locaties. Dan moet het wiel opnieuw worden uitgevonden.”

Wethouder Meliani bespreekt in haar brief twee scenario’s met de festivalorganisatoren. Mocht Riekerhaven toch gebruikt kunnen worden als evenementenlocatie, dan zal de komende twee jaar de evenementenkalender van 2023 zo veel mogelijk worden aangehouden. Dit is ook eerder zo afgesproken met de organisatoren – tot het nieuwe evenementenbeleid in 2026 van kracht wordt. Wel moeten alle organisatoren het dan ‘unaniem’ eens zijn over de evenementenkalender van volgend jaar, anders wordt er alsnog geloot.

Het andere scenario is dat het terrein bij Riekerhaven afvalt en Parels van de Stad er in 2024 niet georganiseerd kan worden. Omdat er dan te weinig plekken zijn voor de hoeveelheid festivals die er nu in de stad zijn, wil de gemeente in dat scenario sowieso loten.

Kies maar een winnaar

Festivalorganisator Goossen is bang dat alle organisatoren ‘tegen elkaar worden uitgespeeld’ op deze manier. “Er wordt eigenlijk gezegd: als jullie het niet kunnen oplossen, dan moet er maar geloot worden. Alsof je met twintig man in een hok wordt gezet en we een winnaar moeten aanwijzen. Dat veroorzaakt paniek bij organisaties en dat is heel ingewikkeld.”

Hij hoopt dan ook dat Riekerhaven gewoon in gebruik genomen kan worden volgend jaar. “Er zijn daar sinds 2012 festivals georganiseerd onder dezelfde omstandigheden dus we gaan ervan uit dat we met de gemeente tot een werkbare oplossing kunnen komen. Dan kunnen we die loting voorkomen.”

