Nu echt over en uit voor de bierfiets

Exploitanten van de bierfiets hebben het griffierecht voor een bodemprocedure niet betaald. De Raad van State is om die reden niet eens begonnen aan de behandeling van de bodemprocedure, waarmee de voorlopige uitspraak van december vorig jaar onherroepelijk is geworden, aldus een woordvoerster.



Niet-onvankelijk

Griffierecht is de bijdrage die een procesganger moet betalen in de kosten van een procedure. De bierfietsexploitanten zijn in november en december vorig jaar gemaand dat zij het bedrag voor 3 januari moesten overmaken, maar dat is niet gebeurd.



Daarom verklaarde de hoogste bestuursrechter hun zaak niet-ontvankelijk. Een van de exploitanten kon vrijdag niet verklaren waarom er niet is betaald.



Andere gemeenten

Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan verbood bierfietsen in drukke delen van het centrum, omdat de rijdende barren voor veel overlast zorgen. De exploitanten stapten naar de rechter, maar vingen daar bot. Dat gebeurde in december ook bij Raad van State in een voorlopige uitspraak.



De meerderheid van de gemeenteraad wil ondertussen de bierfiets ook uit de rest van de stad weren. Verder hebben ook andere gemeenten hebben de bierfiets verboden of willen dat gaan doen.