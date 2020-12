Nu al 4 scholen dicht door corona: ‘Kerstvakantie komt een week te laat’

Een leeg klaslokaal van het Fons Vitae Lyceum. Beeld Eva Plevier

Het Berlage Lyceum, Barlaeus Gymnasium, Geert Groote College en het Fons Vitae Lyceum maakten deze week bekend voorlopig de meeste fysieke lessen te schrappen. Op de scholen liep het aantal besmettingen onder docenten en leerlingen de afgelopen dagen te snel op.

‘In de afgelopen anderhalve week hebben we evenveel positief geteste leerlingen gehad als in de vijftien weken daarvoor,’ schrijft rector Alwin Hietbrink van het Barlaeus Gymnasium in een brief aan ouders. Ook raakten daar in anderhalve week tijd vijf personeelsleden besmet.

Examenklassen

“De bron van de besmettingen is steeds moeilijker te achterhalen,” zegt rector Simone de Kruijk van het Fons Vitae Lyceum. Op deze school worden de online lessen doorgetrokken tot en met de eerste week na de kerstvakantie. “Dat was al een kortere week met studiedagen, en hopelijk kunnen we zo de groei van besmettingen verder voorkomen.” De examenklassen 5 havo en 6 vwo krijgen nog wel fysiek les.

“Iedereen doet zijn best om de scholen open te houden,” zegt Rob Oudkerk, voorzitter van de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen (Osvo). “Maar als het aantal besmettingen oploopt, heb je soms geen keus.”

Schoolleiders en docenten lopen op hun laatste benen, merkt Oudkerk. “Iedereen snakt naar de kerstvakantie, die geeft wat lucht en drukt de besmettingen hopelijk ook. De kerstvakantie komt eigenlijk een week te laat.”

Optimaal onderwijs

Amsterdamse basisscholen blijven open, maar sturen klassen naar huis als meer dan 20 procent van de leerlingen in een groep is besmet. Het sluiten van scholen is altijd een besluit van scholen zelf, nooit van de GGD, zegt een voorlichter van de Amsterdamse GGD. “Wij adviseren dat een klas waarin veel besmettingen zijn vastgesteld thuisblijft, maar nooit dat een school dichtgaat.”

Dat advies is in lijn met het beleid van het kabinet, dat de basis- en middelbare scholen openhoudt. Leerlingen hebben recht op zo optimaal mogelijk onderwijs, is de redenering. Ook spelen scholen volgens het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) geen grote rol bij de verspreiding van het coronavirus. Het OMT zag dan ook niets in een langere kerstvakantie om de corona-uitbraak in te dammen, iets waar experts eind vorige maand voor pleitten.

Begin december paste het RIVM de tekst op de website over de rol van scholen echter aan. Voorheen stond er dat besmettingen ‘beperkt’ op scholen plaatsvonden. Het ging vooral mis tijdens intensief contact met vrienden of klasgenoten in de vrije tijd.

Nu staat er dat de verspreiding bij vastgestelde clusters op middelbare scholen ‘in ruim de helft van de gevallen’ buiten school plaatsvindt. Dat laat meer ruimte voor besmettingen op scholen zelf en een grotere rol bij de virustransmissie, zoals bijvoorbeeld het kritische Red Team al lange tijd beweert.

Naar de bron herleiden

Ook het OMT erkent een wat grotere invloed van scholen bij virustransmissie. ‘Er lijkt sinds enkele weken een lichte toename van het relatieve aandeel besmettingen gerelateerd aan scholen,’ zo staat in een maandag uitgebracht OMT-advies. Van alle besmettingen die naar een bron te herleiden zijn, was vorige week

9 procent terug te voeren op scholen. Besmettingen worden echter nog steeds veel vaker geconstateerd in de thuissituatie (52 procent) of bij huisbezoek (22 procent). Naast het argument van zo optimaal mogelijk onderwijs is dat voor het kabinet een belangrijke reden om de scholen (voorlopig) niet te sluiten.