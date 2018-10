NTR voert toch zwarte pieten op bij intocht Sint

Er zullen ook zwarte pieten aanwezig zijn, bevestigt een woordvoerder van de NTR.



"Naar gelang ze vaker door de schoorsteen zijn gegaan, worden ze zwarter", stelt de zegsman donderdag na berichten in NRC dat er toch zwarte pieten te zien zullen zijn.



De omroep bevestigde woensdag nieuws van regionale omroep NH dat er geen "egaal zwarte pieten" bij de intocht zouden zijn. Een NTR-woordvoerder stelde toen dat er explicieter dan in vorige jaren was gekozen voor alleen maar roetveegpieten.



RTL maakte in 2016 al expliciet de keuze voortaan alleen nog maar roetveegpieten op te voeren in alle programma's. De commerciële zender gebruikt geen gitzwarte pieten meer. Dat beleid wordt dit jaar niet veranderd, bevestigt een woordvoerder.



Zaanse Schans

De landelijke intocht van de Sint is dit jaar op de Zaanse Schans. De rechts-extremistische beweging De Nederlandse Volks-Unie (NVU) heeft (al voor het misverstand over de kleur van Piet) aangekondigd te willen demonstreren tijdens de landelijke Sinterklaas-intocht aan de Zaanse Schans.



Jerry Afriyie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet liet zondag aan Het Parool weten nog geen plannen te hebben om ook actie te zullen gaan voeren. Bij1 doet dat wel, in de vorm van een meldpunt.



De partij, met één zetel vertegenwoordigd in de gemeenteraad, roept mensen op lokale intochten die wel gebruikmaken van Zwarte Piet te melden. "Wij kunnen helpen BIJ1ers bij jou in de buurt te vinden om samen in actie te komen!"