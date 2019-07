NS wil woningen bouwen boven Sloterdijk

Beeld HIEX

Zie het als een tafel die je over het spoor zet. Terwijl beneden de treinen kunnen blijven rijden, is bovenop het tafelblad de bouw van woningen mogelijk. “Het is ideaal: je bouwt broodnodige woningen en de mensen die daar gaan wonen, zitten ook nog eens vlakbij bij een station,” zegt Carolien Gehrels, voorheen wethouder in Amsterdam, maar tegenwoordig directeur Grote Steden bij ingenieursbureau Arcadis.

Gehrels is enthousiast over de plannen van spoorbedrijven NS en Prorail om wonen boven sporen mogelijk te maken. Donderdag ondertekenen de bedrijven, samen met de gemeente en de Vervoerregio, een overeenkomst om te onderzoeken hoe die woningbouw mogelijk zou zijn in het gebied rond station Sloterdijk. Woensdag werd een soortgelijke convenant afgesloten voor Utrecht CS.

Het is een ideale oplossing om te voorzien in de schreeuwende behoefte aan woningen, zegt een woordvoerder van Prorail. “En: om station Sloterdijk snel te verbeteren, willen wij als betrokken partijen onder andere inkomsten uit toekomstige spooroverbouwing gebruiken. Dit is uniek omdat de verbetering van de spoorinfrastructuur daardoor niet een op een afhankelijk hoeft te zijn van financiering door het ministerie, maar juist lokaal ontwikkeld en grotendeels gefinancierd zou kunnen worden.”

Verouderd

Sloterdijk is in de loop der jaren langzaam maar zeker verouderd. Ook de omgeving van het station moet de komende jaren een metamorfose ondergaan: waar voorheen bijna exclusief kantoren waren gevestigd, zal in de toekomst de nadruk komen te liggen op wonen, naast werken. Tot 2040 zouden er 5000 tot 7500 woningen bij kunnen komen, meent Prorail.

Volgens Gehrels zijn er internationaal al veel voorbeelden waarin dergelijke ‘overkluizingen’ succesvol zijn gebleken. Ze wijst daarbij onder meer op New York, waar een complete wijk met wolkenkrabbers wordt gebouwd over het rangeerterrein van Pennsylvania Station. Ook in Parijs, waar het spoor bij Gare d’Austerlitz wordt overkluist, is volgens Gehrels veel interessants gaande.

En afgelopen jaar al werd bekend dat uit onderzoek bleek dat in het grote gebied rond Londen boven sporen ruimte is voor een kwart miljoen woningen. Volgens de onderzoekers, die uitgingen van flatgebouwen van twaalf verdiepingen met een gemiddelde woningoppervlakte van honderd vierkante meter, was dat zelfs een conservatieve inschatting.

Carolien Gehrels Beeld Daniel Cohen

Verdichtende steden

Er zijn nu afspraken gemaakt voor onderzoek naar station Sloterdijk, maar Gehrels zegt dat er boven meer sporen in Amsterdam uitgelezen mogelijkheden liggen voor bebouwing. “Het spoor tussen de stations Muiderpoort en Duivendrecht, om maar wat te noemen. Dat is een lint van ongeveer zes kilometer lengte en op de smalle stukken veertig meter breed. Het is een fantastische locatie om te bouwen.”

Gehrels wijst op de ‘verdichtende steden’ waarbij steeds meer mensen dicht op elkaar wonen. “Mensen trekken naar de stad, dat zie je overal in de wereld. Op deze manier kan je dat faciliteren. En doordat ze zo dicht bij een treinstation wonen en ook werken, stimuleer je dat ze de auto vaker laten staan: als je dan toch nog uit Almere of Purmerend moet komen, kan je gewoon de trein nemen. Een betere ontsluiting is er niet.”

De ontwerpers van dergelijke projecten moeten wel anders bouwen dan ze normaal gesproken gewend zijn, zegt Gehrels. Maar de technische mogelijkheden zijn er, volgens de oud-wethouder. “Twintig jaar geleden was de techniek nog niet zo ver, maar tegenwoordig kan je boven een spoor wonen, zonder dat je te maken hebt met trillingen in je huis. Ook lawaai veroorzaakt door passerende treinen en stankoverlast zijn met moderne technieken goed aan te pakken. Wonen en werken boven het spoor heeft de toekomst.”