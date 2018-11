NS wil slachtoffers Holocaust compenseren

Een commissie krijgt de opdracht te kijken hoe NS op morele gronden over kan gaan tot individuele vergoedingen. De Spoorwegen verdienden geld door Joden naar kamp Westerbork te vervoeren in opdracht van de Duitse bezetter.



"NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de bezetter treinen gereden. Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons land en ons bedrijf. Een verleden waar we niet van wegkijken," schrijft het vervoersbedrijf in een persbericht.



Salo Muller

De NS komt tot het besluit na gesprekken met Salo Muller, oud-fysiotherapeut van Ajax. Muller overleefde de Holocaust en sprak de NS aan op het feit dat het bedrijf miljoenen verdiende aan het vervoer van Joden.



Gezamenlijk hebben Muller en de NS besloten geen lange juridische procedures te voeren, maar een commissie te vormen die in goed overleg kijkt hoe een individuele tegemoetkoming aan overlevenden en directe nabestaanden kan worden vormgegeven.