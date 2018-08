NS voorbereid op 35 miljoen reizigers

De verwachting is dat het vooral op het station Amsterdam Zuid druk zal zijn door de nieuwe Noord-Zuidlijn. Het aantal reizigers in de spitstreinen kan door de nieuwe lijn met 10 procent groeien.



Het spoorbedrijf rijdt met treinen met de maximaal mogelijke lengte, maar dat zal naar verwachting niet genoeg zijn om iedereen een zitplaats te bieden. De hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Schiphol is met 19 procent de snelst groeiende verbinding.



Extra treinen

De drukste trein wordt per direct uitgebreid van zes naar negen rijtuigen. Vanaf december breidt NS hier ook het aantal treinen uit van vier naar vijf per uur. Ook veel andere drukke treinen rijden op de maximale lengte.



Maar de NS adviseert spitsreizigers om de drukte-indicator van de reisplanner-app te raadplegen om zo te zien welke treinen druk of rustiger zijn. In de hyperspits - de piek tussen 7.30 en 8.30 uur - moet een deel van de reizigers rekening houden met een staanplaats.



