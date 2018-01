NS vervangt groepskaartje vanwege fraude

Jaarlijks misbruiken zo'n 240.000 reizigers de goedkope e-tickets.



Reizigers die gebruik maakten van het supervoordelige groepretourtje hoefden fysiek niet bij elkaar in de trein te zitten, maar daar komt vanaf 15 januari een eind aan, maakt NS woensdag bekend.



De NS Groepsretour die in 2013 is ingevoerd kwam meermaals negatief in het nieuws. Via Facebook maakten treinreizigers die elkaar niet kenden massaal afspraken om voordelig te reizen. Tussenhandelaren frauderen volgens NS 'op grote schaal' door kaartjes met winst door te verkopen.



Ook waren er oplichters actief die verkochte kaartjes niet leverden, met gedupeerde reizigers tot gevolg. "Met het nieuwe groepsticket verwacht NS een einde te maken aan dit grootschalige misbruik van groepsretourtjes," aldus NS-woordvoerder Erik Kroeze.



Dierentuin

NS hoopte met de goedkope groepskaartjes dat bijvoorbeeld een voetbalteam eerder met de trein op pad zou gaan. Of dat een familie die naar de dierentuin gaat de auto een keertje zou laten staan. Maar NS-groepsretourtjes bleken vooral in trek bij mensen die goedkoop willen reizen.



Wie voordelig wil reizen met een groep, kan vanaf 15 januari gebruik maken van het nieuwe 'NS Groepsticket'. Daarbij wordt het verplicht om fysiek samen te reizen in dezelfde trein. Bij de nieuwe tickets wordt het maximale aantal reizigers beperkt tot zeven. Kroeze: "Voor het comfort in de trein is het prettiger als groepen iets kleiner zijn. Met z'n tienen vind je vaak moeilijk een plek."



Enkele reis

Het nieuwe ticket wordt een enkele reis. Zeven personen zijn samen 34,50 euro kwijt, vier personen in totaal 30 euro. Dat komt neer op tussen de 4,93 en 7,50



per enkele reis. Vooral grote groepen die retour reizen zijn duurder uit. Kon je eerder met tien personen voor 70 euro het hele land door, nu moet die groep met 126 euro aanzienlijk dieper in de buidel tasten. Kroeze: "Maar mensen die op andere dag terugreizen zijn wel goedkoper uit met het nieuwe groepsticket.'



NS liep door het gesjoemel met de groepretourtjes jaarlijks naar schatting 2,4 miljoen euro mis, schat treinexpert Hildebrand van Kuyeren van treinreiziger.nl. Hij houdt continue bij welke treinacties het voordeligst zijn. "Reguliere aanbiedingen variëren tussen 15 en 19 euro," weet Van Kuyeren. "Dus daarvoor zijn reizigers minstens het dubbele kwijt."



Lees ook: Twee extra treinen per uur, hoe ingewikkeld kan het zijn? Heel ingewikkeld dus