NS start met testritten Airport Sprinter om tijdwinst te boeken

Beeld ANP

De testritten zullen zes weken lang elke dinsdag en woensdag plaatsvinden, en onder meer het vertrek- en aankomstproces wordt onderzocht. De reiziger merkt er als het goed is weinig van.

De Airport Sprinter is een gewone Sprinter. Het verschil is dat de machinist verantwoordelijk wordt voor het sluiten van de deuren. Door technische aanpassingen en extra camera’s komt het hele vertrekproces in handen van één persoon en kan het sluiten van deuren, en het vertrek van de trein, dus sneller. De conducteur blijft de chef van de trein en richt zich op serviceverlening, meldt NS.

Prototype

Bij het testen wordt gekeken naar de techniek, maar ook naar de interactie tussen mens en techniek. Eerder werd al getest met een prototype. Er waren simulaties in de fabriek, er is getest met een stilstaande trein en er is proefgedraaid met vrijwilligers als reizigers, compleet met een pluchen hond aan een riem. Dinsdag beginnen de ritten ‘in het echt’.

Over enkele jaren moet de trein op dit traject (Amsterdam Centraal - Amsterdam Sloterdijk - Amsterdam Lelylaan - Schiphol - Hoofddorp) acht keer per uur gaan rijden.