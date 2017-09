NS-poortjes Amsterdam Centraal binnenkort altijd dicht

Van donderdag tot en met zaterdag is het station de hele dag alleen toegankelijk met een ov-chipkaart, waarmee reizigers de poortjes kunnen openen. Als de proef goed verloopt, wordt het systeem snel definitief ingevoerd.



Utrecht en Den Haag volgen daarna. Van de vier grootste steden heeft tot nog toe alleen Rotterdam een met poortjes afgesloten station. In Amsterdam is wel al ervaring opgedaan in de nachtelijke uren; tussen 23.15 uur en 07.00 uur zijn de poortjes daar al in gebruik.



Horeca op CS

Iemand uitzwaaien op het perron, of even het station binnenlopen om bij een winkel iets te kopen, blijft mogelijk. Wie genoeg saldo op zijn chipkaart heeft staan, kan naar binnen lopen en binnen een uur kosteloos weer uitchecken.



Op Amsterdam Centraal zijn diverse horecazaken aan het eerste perron nog vanuit de centrale hal bereikbaar, dus zonder in te checken.



Veiligheid

Als de poortjes in de grote steden in gebruik zijn genomen, moet ruim 90 procent van de treinreizigers een poortje passeren.



Volgens de NS is dat goed voor de veiligheid. "Rond stations waar de poortjes gesloten zijn, zien we minder zwartrijders, de belangrijkste aanleiding voor agressie, en een verhoogd veiligheidsgevoel bij reizigers," stelt commercieel directeur Hans Peters. Nog een voordeel is volgens hem dat reizigers die door een poortje moeten niet vergeten in- of uit te checken.