NS plaatst 700 extra ov-fietsen in Amsterdam

Het is nu vaak dringen geblazen om een ov-fiets te bemachtigen, vooral net na de spits. De extra fietsen moeten een uitkomst bieden.



Op het Centraal Station zijn de fietsen bij drie stallingen te huur, bij elke stalling wordt het aanbod uitgebreid. Aan de IJ-zijde verschijnen er 133 extra. De westzijde en oostzijde van het station krijgen er beide 100 bij.



Zuid en Amstel

Bij Station Zuid, op het Mahlerplein, komen 330 nieuwe ov-fietsen te staan. Bij Station Amstel 40.



Bij de uitbreiding van het aantal fietsen loopt de NS tegen de beperkte ruimte van de stallingen aan. Daarom is er op de ene plek meer plaats dan op de andere.



20.500 fietsen eind 2018

In heel Nederland plaatst de NS de komende maanden in totaal 6000 extra fietsen. Aan het einde van dit jaar is het totale fietsenpark uitgebreid naar 20.500 fietsen.



Dit jaar zijn er in Nederland meer dan drie miljoen ritten met ov-fietsen gemaakt. Dat is een stijging van 33 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In 2017 was er een vergelijkbare stijging.