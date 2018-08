NS: meer treinen op tijd en zwarte cijfers

We lopen tegen de grenzen van het systeem

Financieel zette de NS ook een stap vooruit. De omzet steeg met 342 miljoen tot een kleine 2,9 miljard euro, vooral door groei van de spooractiviteiten in Engeland en Duitsland. In Nederland brachten de treinen ongeveer evenveel geld in het laatje.



Boete

Er werd zes miljoen euro winst gemaakt in de eerste zes maanden, waar vorig jaar in dezelfde periode nog een min van 14 miljoen werd genoteerd. Dat kwam toen door een boete van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wegens vals spel bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg.



Er loopt nog een procedure tegen die boete, nadat het beroep van de NS eind maart werd afgewezen. Daarnaast loopt er ook nog een beroep in de strafrechtelijke zaak tegen de NS vanwege de kwestie.



In eerste aanleg werd de NS vrijgesproken, maar de spoorwegmaatschappij houdt rekening met nog een boete, al neemt het vanwege de onzekerheid geen voorziening daarvoor. Een veroordeling zou ook kunnen leiden tot claims.



