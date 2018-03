NS maakt zich zorgen over verbouwing Amsterdam CS

Een slecht idee, zegt Van Boxtel. De keuze voor negen sporen is volgens hem een maatregel die zinvol is op de korte termijn, maar zorgt er op lange termijn voor dat het spoor 'op slot wordt gezet'.



Hij spreekt van grote gevolgen voor de bereikbaarheid van Amsterdam. Zo zouden een aantal treinen niet meer door kunnen rijden naar Amsterdam Centraal, maar al eerder moeten keren op bijvoorbeeld Sloterdijk.



Internationale treinen

Maar ook tijdens de verbouwing voorziet het spoorbedrijf problemen. Het is volgens Van Boxtel de vraag of er nog wel plek is voor internationale treinen als de Thalys, Eurostar en de IC Brussel.



Die zouden moeten uitwijken naar Amsterdam Zuid, zodat binnenlandse lijnen niet in de knel komen. De vraag is alleen of op station Zuid wel genoeg plek is voor de internationale treinen.



Op 15 maart wordt er door het ministerie definitief besloten over het al dan niet schrappen van dat tiende spoor.