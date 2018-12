NS maakt Intercity direct voorlopig niet duurder

De toeslag voor de snelle trein zou per 1 januari 2019 van 2,40 naar 2,60 euro gaan, maar NS voert die verhoging pas per 1 juli in.



De reden is dat reizigers de afgelopen maanden geregeld te maken hebben gehad met ''haperingen in de treindienst door softwareproblemen,'' aldus het spoorbedrijf.



Kwaliteit

Reizigersorganisatie Rover is blij dat NS eerst maatregelen neemt om de kwaliteit te verbeteren en de betrouwbaarheid van het materieel te vergroten. ''De Intercity direct kampt nog altijd met veel vertraging en hoge uitval,'' aldus Rover, dat het spoorbedrijf had gevraagd om de kwaliteit van geleverde diensten te laten meewegen in het prijsbeleid.