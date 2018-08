NS doet stationsrestaurants van de hand

Broodzaak wordt gekocht door HMSHost, snackbarketen Smullers krijgt Lagardere als nieuwe eigenaar en SSP gaat de Starbucks-filialen uitbaten. Alle 1300 medewerkers van de drie ketens gaan mee naar de nieuwe eigenaren.



NS houdt wel inspraak bij de restaurants. Zo zijn er onder meer afspraken gemaakt over openingstijden en productaanbod. Ook de dienstverlening aan de reiziger wordt in de gaten gehouden.



Broodzaak

De Broodzaak gaat per 1 december over naar de nieuwe uitbater en Starbucks volgt een maand later. Per 1 februari is ook Smullers niet meer van NS, dat al langere tijd op zoek was naar uitbaters voor de ketens.



Onlangs nam HEMA de negen HEMA-stationswinkels in beheer.



Onder meer de winkels en restaurants van Kiosk, AH to go en Julia's blijft NS wel zelf exploiteren.