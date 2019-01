NS biedt stroom windmolenpark Nieuwe Hemweg aan

De windmolenplannen zijn al langer bekend. Vattenfall kreeg in 2017, toen nog onder de oude naam Nuon, toestemming van de provincie Noord-Holland om hier zes nieuwe windmolens te ontwikkelen.



De windmolens komen te staan bij het opstelterrein voor treinen langs de Nieuwe Hemweg, op grond van de NS. Bij het maken van afspraken over het opstalrecht is met Vattenfall afgesproken dat de groene stroom van het windpark wordt aangeboden aan reizigers, lokale bedrijven en omwonenden. Dat gebeurt via Powerpeers, een marktplaats voor duurzame energie van Vattenfall.



Vattenfall beslist formeel deze zomer over de bouw van het nieuwe windpark.



Extre drempels

Het gaat om zes nieuwe windturbines, die groene stroom gaan leveren voor circa 10.000 huishoudens. De ontwikkeling van het windpark heeft al veel voeten in de aarde gehad door de weerstand van de provincie Noord-Holland tegen nieuwe windmolens.



De provincie werpt extra drempels op voor windmolenplannen, waaronder de eis dat ontwikkelaars voor elke nieuwe windmolen twee oude windmolens weg moeten halen. Vattenfall voldeed daaraan door acht oude windmolens langs de Nieuwe Hemweg te slopen, evenals vier windturbines in de haven van Medemblik.



Duurzame energie

NS wil vaker dan nu al gebeurt eigen grond, gebouwen en stations inzetten voor het opwekken van duurzame energie en hoopt hiermee ook een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven. Na gunning kan de bouw van de windturbines dit jaar starten. In 2020 zal het windpark in gebruik worden genomen.



"Ik denk dat nog meer bedrijven hun eigen assets voor het opwekken van groene energie op deze wijze kunnen inzetten," aldus Carola Wijdoogen, directeur duurzaam ondernemen bij NS.